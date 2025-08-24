Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 10:10 |
Бразильский клуб готов отпустить своего таланта, который хочет переехать в Украину

ФК Флуминенсе. Изаки

Клуб бразильской Серии А «Флуминенсе» продолжает переговоры с «Шахтером» относительно продажи украинскому клубу 18-летнего атакующего полузащитника Изаки.

Переговорный процесс между сторонами подходит к завершению, однако «трехцветные» выдвинули украинцам ряд условий для успешной сделки.

Прежде всего, «Флуминенсе» хочет получить больше денег, чем ранее давал «Шахтер», причем значительная часть суммы должна быть единовременной, также бразильцы видеть в договоре легкодоступные бонусы, процент от будущих продаж и право преимущественного выкупа в случае возвращения игрока в Бразилию. Еще «Флуминенсе» настаивает на том, чтобы рассрочка по части выплат за Изаки была максимально короткой по срокам выплат.

Есть у «Флуминенсе» и требования к Изаки. От игрока бразильский клуб требует сократить процент прибыли, который ему полагается от потенциальной сделки с «Шахтером», чтобы «трехцветные» могли получить максимальную выгоду. В настоящий момент «Флуминенсе» владеет 85% экономических прав на Изаки.

Ранее «Шахтер» делал два предложения по Изаки – на 7 и 9 миллионов евро, – и оба они были отклонены. В эти выходные боссы «Флуминенсе» ждут улучшенного финального предложения от «горняков».

Сам футболист уже попрощался с одноклубниками и настроен на переезд в Украину, где, по мнению его окружения, он получит значительно больше возможностей проявить себя во взрослом футболе, причем уже в самое ближайшее время.

Интересно, что фамилия Изаки была в заявке «Флуминенсе» U-20 на субботний матч чемпионата штата против «Боавишты», однако впоследствии ее оттуда исключили, и футболист на поле так и не вышел.

Помимо «Шахтера» интерес к Изаки проявляли также «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но англичане с конкретными предложениями к «Флуминенсе» так и не обращались.

Контракт Изаки с «Флуминенсе» действует до конца 2029 года.

Изаки Северино Силва Флуминенсе Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
