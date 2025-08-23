Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Изаки присоединится к «горнякам»
Донецкий «Шахтер» скоро объявит об официальном трансфере бразильца.
Журналист Филсон Форт сообщил, что «горняки» договорились о переходе хавбека «Флуминенсе» Изаки. Бразилец уже попрощался с одноклубниками и готовится к выезду в Украину.
В прошлом сезоне Изаки провел 18 матчей и забил три гола. Футболист выступает за юношескую «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии U-20.
Ранее донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры за 10 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло
Бывший чемпион мира сравнил Александра с Эвандером Холифилдом