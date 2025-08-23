Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 21:44 | Обновлено 23 августа 2025, 22:03
Донецкий «Шахтер» скоро объявит об официальном трансфере бразильца.

Журналист Филсон Форт сообщил, что «горняки» договорились о переходе хавбека «Флуминенсе» Изаки. Бразилец уже попрощался с одноклубниками и готовится к выезду в Украину.

В прошлом сезоне Изаки провел 18 матчей и забил три гола. Футболист выступает за юношескую «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии U-20.

Ранее донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры за 10 миллионов евро.

трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Флуминенсе
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Андрей⚒️
Отличный трансфер учитывая что центр поля довольно слаб. Очеретько не стабилен, Педриньо никакущий, я бы продал его в Бразилию. Судаков на спаде, про Бондаренко и крыськива говорить вообще ничего не надо, но первый хоть фарт имеет и иногда положить может. Ждём!
+2
Пафосный
Ждём пафосного бразильца в Шахтёре
