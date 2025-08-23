Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом

Донецкий «Шахтер» скоро объявит об официальном трансфере бразильца.

Журналист Филсон Форт сообщил, что «горняки» договорились о переходе хавбека «Флуминенсе» Изаки. Бразилец уже попрощался с одноклубниками и готовится к выезду в Украину.

В прошлом сезоне Изаки провел 18 матчей и забил три гола. Футболист выступает за юношескую «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии U-20.

Ранее донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры за 10 миллионов евро.