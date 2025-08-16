Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 18:06 | Обновлено 16 августа 2025, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро

Лукас Феррейра подписал с донецким клубом 5-летний контракт

ФК Шахтер. Лукас Феррейра

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры.

Отмечается, что 19-летний вингер подписал с «горняками» контракт, который будет действовать до лета 2030 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Также в соглашении прописано 2 миллиона евро в виде бонусов, если «Шахтер» квалифицируется в Лигу чемпионов. При этом «Сан-Паулу» еще и получит 10% от следующей продажи игрока.

За основную команду «Сан-Паулу» Лукас Феррейра провел 23 матча во всех турнирах, в которых успел отметиться одним забитым мячом и одним ассистом.

Умник
Греков и киприотов надо брать, бразилы не в моде
Ответить
0
Андрей⚒️
Хорошая подмена Алисону или даже Кевину, ведь тот уходит
Ответить
-1
