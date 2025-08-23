Флуминенсе опять отказал Шахтеру в трансфере Изаки

Бразильский «Флуминенсе» вновь ответил отказом на трансферное предложение, поступившее от «Шахтера» по 18-летнему атакующему полузащитнику Изаки.

В пятницу «трехцветные» отвергли сделку на 9 миллионов евро, которую предлагали «горняки».

Украинский клуб предлагал фиксированную стоимость трансфера за 100% экономических прав на Изаки.

Отмечается, что стороны намерены продолжить переговорный процесс в ближайшие дни.

Изначально «Шахтер» изъявлял готовность заплатить 7 миллионов евро за Изаки, но затем улучшил предложение.

«Флуминенсе» хочет получить больше денег за своего таланта, а также включить в соглашение ряд положений с бонусными выплатами, которые будут зависеть от успешности выступлений Изаки в «Шахтере». Кроме того, бразильцы намерены оставить за собой определенный процент экономических прав на хавбека, чтобы получить выгоду от его потенциальной будущей перепродажи.

Ранее «Флуминенсе» также отверг предложение «Шахтера» по центрфорварду Джону Кеннеди.