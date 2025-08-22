Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
«Горняки» вели переговоры с «Флуминенсе», получив от этого клуба отказ уже по второму игроку
Бронзовый призер УПЛ «Шахтер» проявляет активный интерес в услугах 18-летнего центрального атакующего полузащитника «Флуминенсе» Изаки, которого называют одной из главных жемчужин академии этого клуба за последние годы.
Сообщается, что «трехцветные» отклонили первое предложение «Шахтера» по Изаки на 7 миллионов евро.
Не исключается, что «Шахтер» вскоре придет с улучшенным предложением, так как украинцы крайне заинтересованы в футболисте.
Также интерес к Изаки проявляют английские гранды «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», однако от них официальных предложений в адрес «Флуминенсе» не поступало.
Отметим, что это уже второй отказ со стороны боссов «Флуминенсе» в адрес «Шахтера». Недавно «трехцветные» отвергли предложение «горняков» по центрфорварду Джону Кеннеди, за которого украинский клуб был готов заплатить 9 миллионов евро, учитывая бонусы.
Впервые о том, что «Шахтер» интересуется Изаки сообщалось еще в феврале нынешнего года.
