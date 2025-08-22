Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
22 августа 2025, 12:00
Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити

«Горняки» вели переговоры с «Флуминенсе», получив от этого клуба отказ уже по второму игроку

Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки

Бронзовый призер УПЛ «Шахтер» проявляет активный интерес в услугах 18-летнего центрального атакующего полузащитника «Флуминенсе» Изаки, которого называют одной из главных жемчужин академии этого клуба за последние годы.

Сообщается, что «трехцветные» отклонили первое предложение «Шахтера» по Изаки на 7 миллионов евро.

Не исключается, что «Шахтер» вскоре придет с улучшенным предложением, так как украинцы крайне заинтересованы в футболисте.

Также интерес к Изаки проявляют английские гранды «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», однако от них официальных предложений в адрес «Флуминенсе» не поступало.

Отметим, что это уже второй отказ со стороны боссов «Флуминенсе» в адрес «Шахтера». Недавно «трехцветные» отвергли предложение «горняков» по центрфорварду Джону Кеннеди, за которого украинский клуб был готов заплатить 9 миллионов евро, учитывая бонусы.

Впервые о том, что «Шахтер» интересуется Изаки сообщалось еще в феврале нынешнего года.

