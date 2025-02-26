Шахтер следит за хавбеком, которого называют жемчужиной академии Флуминенсе
«Горнякам» интересен 18-летний Изаки Северино Силва
Представители «Шахтера» тщательно просматривали в действии молодого атакующего хавбека «Флуминенсе» Изаки Северино Силву или просто Изаки.
Однако интерес «горняков» так и не материализовался в конкретное предложение, чем воспользовались боссы бразильского клуба.
24 февраля Изаки исполнилось 18 лет, после чего «Флуминенсе» сразу оформил с хавбеком профессиональный контракт, рассчитанный до конца 2029 года.
Изаки в прошлом году выиграл с «Флуминенсе» U-17 чемпионат и Кубок Бразилии и считается жемчужиной академии этого клуба.
Отныне клаусула в контракте хавбека составляет 60 миллионов евро.
Напомним, этом зимой из «Флуминенсе» в «Шахтер» за 17 миллионов евро уже перебрался центрфорвард Кауан Элиас.
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