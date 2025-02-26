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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 19:30 |
989
2

Шахтер следит за хавбеком, которого называют жемчужиной академии Флуминенсе

«Горнякам» интересен 18-летний Изаки Северино Силва

26 февраля 2025, 19:30 |
989
2
Шахтер следит за хавбеком, которого называют жемчужиной академии Флуминенсе
instagram.com/isaque_oficial07. Изаки

Представители «Шахтера» тщательно просматривали в действии молодого атакующего хавбека «Флуминенсе» Изаки Северино Силву или просто Изаки.

Однако интерес «горняков» так и не материализовался в конкретное предложение, чем воспользовались боссы бразильского клуба.

24 февраля Изаки исполнилось 18 лет, после чего «Флуминенсе» сразу оформил с хавбеком профессиональный контракт, рассчитанный до конца 2029 года.

Изаки в прошлом году выиграл с «Флуминенсе» U-17 чемпионат и Кубок Бразилии и считается жемчужиной академии этого клуба.

Отныне клаусула в контракте хавбека составляет 60 миллионов евро.

Напомним, этом зимой из «Флуминенсе» в «Шахтер» за 17 миллионов евро уже перебрался центрфорвард Кауан Элиас.

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Шахтер Донецк Флуминенсе трансферы УПЛ трансферы молодые таланты
Алексей Сливченко Источник: Bolavip Brasil
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Prokop_Andriy
та думаю було би занадто жирно для Шахтаря ще одного перспективного бразильця підписувати
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Фанькин кот
Ага, у Элиаса тоже клаусула около 50 млн была прописана. А продали всего за 20.🙂
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