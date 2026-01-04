ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб досрочно прекратил контракт с легионером

Ровенский «Верес» официально попрощался с иностранным нападающим Марко Мрвальевичем, который вернулся из аренды.

Украинский клуб досрочно прекратил сотрудничество с черногорским футболистом по обоюдному согласию сторон.

«Верес благодарит Марко Мрвальевича за вклад в прогресс клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба клуба.

Начало сезона 2025/26 Марко провел в аренде в составе клуба «Мура» из Словении, за который сыграл всего четыре матча.

Нападающий присоединился к «Вересу» в начале 2024 года из «Будучности». За украинскую команду форвард успел сыграть всего 29 матчей, забив шесть мячей и отдав одну результативную передачу.