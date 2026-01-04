Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб досрочно прекратил контракт с легионером
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 19:56 | Обновлено 04 января 2026, 20:15
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб досрочно прекратил контракт с легионером

Марко Мрвальевич покинул расположение «Вереса»

ФК Верес. Марко Мрвальевич

Ровенский «Верес» официально попрощался с иностранным нападающим Марко Мрвальевичем, который вернулся из аренды.

Украинский клуб досрочно прекратил сотрудничество с черногорским футболистом по обоюдному согласию сторон.

«Верес благодарит Марко Мрвальевича за вклад в прогресс клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба клуба.

Начало сезона 2025/26 Марко провел в аренде в составе клуба «Мура» из Словении, за который сыграл всего четыре матча.

Нападающий присоединился к «Вересу» в начале 2024 года из «Будучности». За украинскую команду форвард успел сыграть всего 29 матчей, забив шесть мячей и отдав одну результативную передачу.

Марко Мрвальевич Верес Ровно
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
