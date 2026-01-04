Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе

Январское трансферное окно – период, который дается клубам на доукомплектацию составов посреди сезона, чтобы получить должный заряд для решения турнирных задач. Впрочем, в это же время многие клубы стараются и разгрузить свою зарплатную ведомость, насовсем или хотя бы временно избавившись от футболистов, которые не попадают в основной состав и лишь ухудшают атмосферу в раздевалке.

В современном Манчестер Юнайтед проблем все еще хватает, несмотря на то, что в текущем сезоне, в отличие от прошлого, “красные дьяволы” всерьез борются за попадание в зону Лиги чемпионов. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим, кажется, уже определился для себя с основной обоймой исполнителей, на которых будет делать ставку, а это значит, что в ближайшие месяц у клуба будет возможность попрощаться с теми, кто не получает игровую практику. О шести таких исполнителях мы прямо сейчас и поговорим…

Диего Леон

Возраст: 18 лет

Гражданство: Парагвай

Показатели в МЮ: 0 матчей

Этого перспективного парагвайского левого фулбека Манчестер Юнайтед приобрел летом минувшего года. За Леона пришлось заплатить Серро Портеньо 4 миллиона евро (данные Transfermarkt, хотя в британской прессе называлась иная сумма – порядка 7 миллионов фунтов), однако несмотря на то, что в своей предыдущей команде Диего получал стабильную игровую практику, в Манчестер Юнайтед южноамериканский легионер за полгода пребывания еще даже не дебютировал.

В настоящий момент известно, что руководство и тренерский штаб первой команды Манчестер Юнайтед предпочитают проявлять осторожность в процессе адаптации молодого парагвайца к новой среде. От Леона не требуют ничего экстраординарного, предоставляя возможность выступать за второй состав “красных дьяволов”.

Впрочем, насколько известно из СМИ, между футболистом и боссами клуба была договоренность о том, что в январе стороны могут рассмотреть вариант с арендой, если Леон не будет играть регулярно. Пока эта тема не педалируется, но и до закрытия трансферного окна времени еще более чем предостаточно…

Тирелл Маласия

Возраст: 26 лет

Гражданство: Нидерланды

Показатели в МЮ: 48 матчей

Еще один левый фулбек – Тирелл Маласия – выступает за Манчестер Юнайтед с лета 2022 года. Тогда нидерландец прибыл на Олд Траффорд вместе со своим соотечественником Эриком тен Хагом, которому было доверено руководить первой командой “красных дьяволов”. За Маласию МЮ заплатил Фейеноорду 15 миллионов евро, однако реализовать себя в полной мере в английском гранде у защитника не удалось.

Тен Хаг доверял Маласии, однако летом 2023 года фулбек серьезно повредил колено, из-за чего остался вне игры более чем на год. Когда Тирелл вернулся в строй из лазарета, у Манчестер Юнайтед был уже другой главный тренер – Рубен Аморим. Португалец дал Маласии возможность провести несколько матчей, однако тот абсолютно не впечатлил и не проявил ничего, что позволило бы ему претендовать на место в основе в конкуренции с Люком Шоу и Патриком Доргу.

Уже летом нынешнего года у Маласии завершится срок действия контракта с МЮ. Фактически клуб был не против ухода нидерландца еще летом 2025-го, дав тому разрешение на поиск новой команды, однако тогда Тирелл в этом вопросе так и не преуспел. Сейчас, в январе, ситуация, очевидно, повторится, и если кто-то изъявит готовность немедленно подписать Маласию, то вряд ли МЮ будет запрашивать слишком высокую компенсацию. Тут бы разгрузить зарплатную ведомость от откровенного “баночника”, и никак иначе…

Гарри Амасс

Возраст: 18 лет

Гражданство: Англия

Показатели в МЮ: 7 матчей

И еще один левый защитник с неопределенным будущим! Гарри Амасс появился в Манчестер Юнайтед летом 2023-го, когда перешел в стан манкунианцев из академии Вест Хэма. С тех пор талантливого фулбека неоднократно называли долгосрочной заменой для Люка Шоу, однако когда в клубе появился Патрик Доргу, перспективы Амасса резко стали не такими уж и радужными.

В минувшем сезоне Гарри сыграл 5 матчей в АПЛ за первую команду Манчестер Юнайтед, однако серьезную ставку на юного игрока Рубен Аморим делать не планировал, по причине чего летом минувшего года клуб искал возможность отдать Амасса в аренду в клуб, где талантливый защитник сумел бы прогрессировать. В итоге с этим вопросом стороны дотянули до самого закрытия трансферного окна, и МЮ пришлось принять предложение проблемного Шеффилд Уэнсдей, который был подвергнут снятию очков и не мог оплатить услуги новичка. “Красные дьяволы” согласились сами платить Гарри зарплату на период действия аренды, однако отпустили защитника лишь на шесть месяцев.

За полгода в Шеффилд Уэнсдей Амасс показал себя очень достойно, став одним из лидеров команды, а в ноябре был признан лучшим игроком клуба. Нынче интерес к подписанию Амасса проявляют Миллуолл и Сток Сити, но в Манчестер Юнайтед пока склоняются к тому, чтобы оставить Гарри в Шеффилд Уэнсдей до конца сезона. Впрочем, в этом году манчестерскому клубу, скорее всего, придется принимать серьезные решения по Амассу, так как контракт этого футболиста с МЮ действует лишь до лета 2027 года. Да и с Рубеном Аморимом Гарри, благодаря своим постам в соцсетях, уже успел несколько ипортить отношения, так что…

Тоби Кольер

Возраст: 22 года

Гражданство: Англия

Показатели в МЮ: 13 матчей

Воспитанник академии Брайтона Тоби Кольер перебрался в юношескую команду Манчестер Юнайтед весной 2022 года. С тех пор опорный полузащитник, который буквально на днях отпраздновал свой 22-й день рождения, успел не только дебютировать за первую команду манкунианцев, но и сыграть там 13 официальных матчей.

Что правда, претендовать на место в основном составе у Рубена Аморима Кольер пока оказался неспособным. По этой причине летом минувшего года “красные дьяволы” отпустили Тоби в аренду в Вест Бромвич, но в Чемпионшипе опорник сыграл только 12 матчей, преимущественно выходя на замены. Это не устроило руководителей Манчестер Юнайтед, и 1 января Кольер был отозван из аренды, вернувшись в стан манкунианцев.

На текущий момент крайне сомнительно, чтобы в МЮ рассматривали Кольера как футболиста первой команды, однако в случае определенных кадровых решений, о которых мы поговорим чуть ниже, Тоби вполне может остаться у распоряжении у Аморима. Однако дальше, как и в случае с Амассом, клубу предстоит принимать какие-то решения по футболисту, так как его контракт истекает летом 2027 года, и в ближайшие месяцы Юнайтед нужно будет либо поработать над его пролонгацией, либо максимально выгодно продать Тоби, чтобы получить прибыль, дающую возможность более спокойно чувствовать себя в аспекте требований к финансовой стабильности, существующих в АПЛ.

Кобби Мейну

Возраст: 20 лет

Гражданство: Англия

Показатели в МЮ: 84 матча, 7 голов, 3 ассиста

Во многом ближайшее будущее Тоби Кольера будет зависеть от позиции МЮ в отношении Кобби Мейну. Этот талантливый воспитанник академии “красных дьяволов” имеет на своем счету уже более восьмидесяти официальных матчей за первую команду, однако в текущем сезоне является у Рубена Аморима исключительно игроком ротации, что не слишком-то и устраивает Мейну.

Еще в начале декабря минувшего года авторитетные источники сообщали, что Мейну просит клуб отпустить его в январе в аренду, где Кобби имел бы возможность стабильно выходить на поле. Впрочем, пока какого-то конкретного ответа от боссов хавбек так и не получил. Поговаривают, что в МЮ хотят дождаться окончания Кубка африканских наций, после чего оценят ситуацию с составом и примут окончательные решения на вторую часть сезона.

Теоретически СМИ пишут, что в МЮ оценивают и возможность полной продажи Мейну, которая потенциально будет крайне полезной, так как в ведомостях будет отражена как чистая прибыль, ведь Кобби – воспитанник клуба. На текущий момент на хавбека даже есть явный претендент – итальянский Наполи, который ранее забрал с Олд Траффорд шотландца Скотта Мактоминея и абсолютно не прогадал. Но пока, очевидно, стоит подождать еще пару недель, чтобы понять, какой будет стратегия поведения МЮ в отношении Мейну…

Джошуа Зиркзе

Возраст: 24 года

Гражданство: Нидерланды

Показатели в МЮ: 60 матчей, 8 голов, 3 ассиста

Статистика Джошуа Зиркзе в первой команде Манчестер Юнайтед крайне похожа на ту, которую имеет Кобби Мейну. Однако ключевая разница заключается в том, что, в отличие от 20-летнего английского хавбека, нидерландец является центрфорвардом…

В МЮ Зиркзе пришел летом 2024 года за 42,5 миллиона евро из Болоньи. В итальянском клубе у Джошуа удалось отлично проявить себя (14 голов и 9 ассистов в 58 поединках), что и помогло сделать следующий шаг в карьере. Но на топ-уровне в АПЛ Зиркзе буквально потерялся. Многие британские аналитики вообще сходятся во мнении, что нидерландскому форварду не подходит английский футбол, и что ему было бы лучше вернуться на континент.

Прямо сейчас активный интерес к Зиркзе проявляют итальянские клубы, что и неудивительно, учитывая прежний успешный кейс Джошуа в Болонье. Поговаривают, что конкретное предложение по аренде нидерландца с опцией выкупа в Манчестер Юнайтед уже прислала Рома. Более того, римляне достаточно быстро договорились с форвардом по личным условиям и теперь ждут ответа с Олд Траффорд. А там, как и в ситуации с Мейну, предпочитают не спешить, дождавшись окончания Кубка африканских наций и возвращения Бриана Мбемо и Амада Диалло.



