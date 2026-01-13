Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис выступил с публичным обращением к нападающему Динамо
Украина. Премьер лига
Суркис выступил с публичным обращением к нападающему Динамо

Вячеслав поздравил Пономаренко с днем рождения

Суркис выступил с публичным обращением к нападающему Динамо
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь юношеской команды киевского футбольного клуба «Динамо» Вячеслав Суркис обратился в своих социальных сетях к нападающему столичного клуба Матвею Пономаренко, который отметил 20-й день рождения.

«С днем рождения, брат», — написал Вячеслав Суркис.

Пономаренко ранее прошел все юношеские сборные и уже успел проявить себя в молодежной сборной Украины.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.

Вячеслав Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Forvard001
Бро це міля і алієв,а ви так собі бро...щей один з вас Суркіс
