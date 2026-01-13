Суркис выступил с публичным обращением к нападающему Динамо

Вратарь юношеской команды киевского футбольного клуба «Динамо» Вячеслав Суркис обратился в своих социальных сетях к нападающему столичного клуба Матвею Пономаренко, который отметил 20-й день рождения.

«С днем рождения, брат», — написал Вячеслав Суркис.

Пономаренко ранее прошел все юношеские сборные и уже успел проявить себя в молодежной сборной Украины.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.