Суркис выступил с публичным обращением к нападающему Динамо
Вячеслав поздравил Пономаренко с днем рождения
Вратарь юношеской команды киевского футбольного клуба «Динамо» Вячеслав Суркис обратился в своих социальных сетях к нападающему столичного клуба Матвею Пономаренко, который отметил 20-й день рождения.
«С днем рождения, брат», — написал Вячеслав Суркис.
Пономаренко ранее прошел все юношеские сборные и уже успел проявить себя в молодежной сборной Украины.
Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.
Бро це міля і алієв,а ви так собі бро...щей один з вас Суркіс
