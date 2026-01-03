Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо может получить дебютный вызов в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
03 января 2026, 04:42 | Обновлено 03 января 2026, 07:33
2462
1

Футболист Динамо может получить дебютный вызов в сборную Украины

Пономаренко дебютирует за главную команду страны в 2026 году

03 января 2026, 04:42 | Обновлено 03 января 2026, 07:33
2462
1 Comments
Футболист Динамо может получить дебютный вызов в сборную Украины
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В составе сборной Украины появится еще один футболист «Динамо».

По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, в 2026 году к команде Сергея Реброва может присоединится 19-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, который получит шанс проявить себя в главной команде страны.

Пономаренко ранее прошел все юношеские сборные и уже успел проявить себя в молодежной сборной Украины.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.

По теме:
ТВЕРДОХЛЕБ: «ЛНЗ был настойчивым в трансфере. Все стороны довольны»
ПЛАХТЫРЬ: «После победы над Динамо телефон был красным от поздравлений»
Рамик Гаджиев стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ
Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Футбол | 02 января 2026, 11:15 29
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому

2 января легенде клуба исполнился 51 год

ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру
Футбол | 03 января 2026, 00:05 2
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру

Елизавета Третьякова впечатляет...

Эвертон готов продать Миколенко и на него уже есть покупатель
Футбол | 03.01.2026, 06:02
Эвертон готов продать Миколенко и на него уже есть покупатель
Эвертон готов продать Миколенко и на него уже есть покупатель
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Бокс | 02.01.2026, 06:42
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Ребров еще не знает какое он примет решение, а кое-кто уже знает.
Вывод. За реброва все решают. 
Ответить
0
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 00:02
Бокс
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем