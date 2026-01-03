Сборная УКРАИНЫ03 января 2026, 04:42 | Обновлено 03 января 2026, 07:33
Футболист Динамо может получить дебютный вызов в сборную Украины
Пономаренко дебютирует за главную команду страны в 2026 году
В составе сборной Украины появится еще один футболист «Динамо».
По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, в 2026 году к команде Сергея Реброва может присоединится 19-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, который получит шанс проявить себя в главной команде страны.
Пономаренко ранее прошел все юношеские сборные и уже успел проявить себя в молодежной сборной Украины.
Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.
