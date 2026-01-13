Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис опроверг слова президента иностранного клуба об игроке Динамо
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 02:02 |
66
0

Суркис опроверг слова президента иностранного клуба об игроке Динамо

«Динамо» не получало предложений по Бленуце

13 января 2026, 02:02 |
66
0
Суркис опроверг слова президента иностранного клуба об игроке Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску заявил, что румынский клуб уже обратился к киевскому «Динамо» с официальным трансферным предложением по нападающему Владиславу Бленуце.

Однако президент Игорь Суркис сообщил, что эта информация не соответствует действительности – киевский клуб не получал предложений по Бленуце.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
Стало известно, кто может подписать Третьякова после его ухода из Колоса
В Динамо отреагировали на слухи об интересе к нападающему Вереса
Романо подтвердил. Тоттенхэм подпишет экс-игрока Челси за 40 миллионов евро
Динамо Киев трансферы Динамо Бухарест аренда игрока чемпионат Румынии по футболу трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
Футбол | 13 января 2026, 00:48 0
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А

Дженоа разгромил Кальяри со счетом 3:0

Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12 января 2026, 04:30 2
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт

Бразилец ведет переговоры о продлении соглашения

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Футбол | 12.01.2026, 20:22
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12.01.2026, 07:45
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем