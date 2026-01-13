Суркис опроверг слова президента иностранного клуба об игроке Динамо
«Динамо» не получало предложений по Бленуце
Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску заявил, что румынский клуб уже обратился к киевскому «Динамо» с официальным трансферным предложением по нападающему Владиславу Бленуце.
Однако президент Игорь Суркис сообщил, что эта информация не соответствует действительности – киевский клуб не получал предложений по Бленуце.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
