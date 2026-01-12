Романо подтвердил. Тоттенхэм подпишет экс-игрока Челси за 40 миллионов евро
Конор Галлахер покинет Атлетико Мадрид
Английский полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «шпоры» заплатят за 25-летнего экс-футболиста «Челси» 40 миллионов евро, что позволит перехватить игрока у «Астон Виллы».
В сезоне 2025/26 Конор Галлахер провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
🚨💣 Conor Gallagher to Tottenham, here we go! The player has just informed Atléti about his decision to join #THFC.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026
Spurs set to pay €40m fee, permanent deal to beat Villa.
Aston Villa agreed deal with Atlético today but leave race as player didn’t give final green light. pic.twitter.com/Xm5mreDa9M
