Романо подтвердил. Тоттенхэм подпишет экс-игрока Челси за 40 миллионов евро

Английский полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» заплатят за 25-летнего экс-футболиста «Челси» 40 миллионов евро, что позволит перехватить игрока у «Астон Виллы».

В сезоне 2025/26 Конор Галлахер провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.