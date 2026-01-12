Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 января 2026, 22:16 |
Романо подтвердил. Тоттенхэм подпишет экс-игрока Челси за 40 миллионов евро

Конор Галлахер покинет Атлетико Мадрид

Романо подтвердил. Тоттенхэм подпишет экс-игрока Челси за 40 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Английский полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» заплатят за 25-летнего экс-футболиста «Челси» 40 миллионов евро, что позволит перехватить игрока у «Астон Виллы».

В сезоне 2025/26 Конор Галлахер провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Конор Галлахер Атлетико Мадрид Тоттенхэм Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Prokop_Andriy
Недовго перебував на заробітках закордоном, вже повертається на батьківщину)
