Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро

Украинский защитник Кирилл Дигтярь может покинуть харьковский «Металлист», сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, к подписанию 17-летнего футболиста близок неназванный испанский клуб. Сумма потенциального трансфера будет котироваться в районе 5-6 миллионов евро.

Кирилл Дигтярь за свою карьеру уже успел провести 46 матчей на взрослом уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Металлист» готов продать Кирилла Дигтяря.