Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испания
11 сентября 2025, 19:21 |
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро

Кирилл Дигтярь может покинуть «Металлист»

ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

Украинский защитник Кирилл Дигтярь может покинуть харьковский «Металлист», сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, к подписанию 17-летнего футболиста близок неназванный испанский клуб. Сумма потенциального трансфера будет котироваться в районе 5-6 миллионов евро.

Кирилл Дигтярь за свою карьеру уже успел провести 46 матчей на взрослом уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Металлист» готов продать Кирилла Дигтяря.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
Andromed
Сам факт що за нього готові давати такі великі гроші означає що високо оцінюють його талант 
