Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Брайтон» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Брайтон

«Брайтон» пережил падение и взлет. После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) последовали поражение от «Эвертона» (0:1) и разгром от «Ноттингем Форест» (0:7). А в предыдущих двух матчах АПЛ «Брайтон» обыграл «Челси» (3:0) и «Саутгемптон» (4:0). В турнирной таблице «Брайтон» идет на девятом месте. Однако до зоны еврокубков всего три очка. Из последних пяти матчей на своем поле «Брайтон» выиграл только один.

Борнмут

«Борнмут» в предыдущих матчах выдал пару неожиданных результатов, обыграв «Ньюкасл» (4:1) и «Ноттингем Форест» (5:0), но споткнулся на «Ливерпуле» (0:2). После поражения от команды Арне Слота, «Борнмут» в гостях выиграл у «Саутгемптона» (3:1). В предыдущем туре команда дома уступила «Вулверхэмптону» (0:1). «Борнмут» играл в меньшинстве с 31-й минуты. Красную карточку получил украинский легионер английского клуба Илья Забарный. Из последних пяти матчей в гостях, «Борнмут» выиграл три и два завершил вничью. В турнирной таблице команда идет на пятом месте, опережая «Челси» по дополнительным показателям.

Личные встречи

В матче первого круга «Брайтон» одержал победу со счетом 2:1. Из последних пяти матчей «Борнмут» выиграл только один. Четыре победы на счету «Брайтона».

«Брайтон» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Брайтон» забивает в среднем по 1,42 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях составляет 2,08 гола за матч.

Возможные составы

«Брайтон»: Вербрюгген, Лэмпти, Минте, Уэбстер, ван Хекке, Велтман, Митома, Хиншелвуд, Балеба, Рюттер, Уэлбек.

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Кук, Гейзен, Хилл, Адамс, Кристи, Брукс, Сэменьо, Клюйверт, Уаттара.

Прогноз

В последних четырех матчах «Борнмута» на везде забивалось не менее четырех мячей. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,4.