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Чемпионат Англии
Брайтон
25.02.2025 21:30 – FT 2 : 1
Борнмут
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Англия
26 февраля 2025, 04:19 |
134
0

Брайтон – Борнмут – 2:1. No Zabarnyi – no party! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ 2024/25

26 февраля 2025, 04:19 |
134
0
Брайтон – Борнмут – 2:1. No Zabarnyi – no party! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брайтон и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Амекс. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник гостей Илья Забарный пропустил эту встречу, поскольку в предыдущем туре получил красную карточку.

АПЛ 2024/25. 27-й тур, 25 февраля

Брайтон – Борнмут – 2:1

Голы: Жоао Педро, 12 (пен.), Уэлбек, 75 – Клюйверт, 61

Видеообзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
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Борнмут Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный пенальти Жоао Педро Жункейра Дэнни Уэлбек Джастин Клюйверт видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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