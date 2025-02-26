Англия26 февраля 2025, 04:19 |
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Брайтон – Борнмут – 2:1. No Zabarnyi – no party! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ 2024/25
26 февраля 2025, 04:19 |
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25 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брайтон и Борнмут.
Поединок прошел на стадионе Амекс. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник гостей Илья Забарный пропустил эту встречу, поскольку в предыдущем туре получил красную карточку.
АПЛ 2024/25. 27-й тур, 25 февраля
Брайтон – Борнмут – 2:1
Голы: Жоао Педро, 12 (пен.), Уэлбек, 75 – Клюйверт, 61
Видеообзор матча:
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
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