25 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брайтон и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Амекс. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Украинский защитник гостей Илья Забарный пропустил эту встречу, поскольку в предыдущем туре получил красную карточку.

АПЛ 2024/25. 27-й тур, 25 февраля

Брайтон – Борнмут – 2:1

Голы: Жоао Педро, 12 (пен.), Уэлбек, 75 – Клюйверт, 61

Видеообзор матча: