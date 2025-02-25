Борнмут без Забарного проиграл Брайтону, победы Кристал Пэлас и Фулхэма
Состоялось 3 матча 27-го тура Английской Премьер-лиги
Во вторник, 25 февраля, состоялось 3 матча 27-го тура Английской Премьер-лиги.
Все три встречи начались в 21:30 по киевскому времени.
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«Брайтон» у себя дома принимал «Борнмут», который провел этот матч без дисквалифицированного Ильи Забарного. Гости уступили со счетом 1:2, а главным хайлайтом встречи стал невероятный гол их полузащитника Джастина Клюйверта. Команда Андони Ираолы ощущала серьезные проблемы в обороне, которые можно связать с отсутствием Ильи.
«Кристал Пэлас» в домашнем матче одолел «Астон Виллу» со счетом 4:1. В составе хозяев голам отметились Исмаила Сарр? Эдди Нкетиа и Жан-Филип Матета, единственный гол команды Унаи Эмери забил Морган Роджерс.
«Фулхэм» со счетом 2:1 разобрался с «Вулверхэмптоном», дваджы отличившись голами в начале 45-минуток: на 1-й минуте забил Райан Сессеньон, на 47-й Родриго Мунис.
Английская Премьер-лига. 27-й тур
Брайтон – Борнмут – 2:1
Голы: Педро, 12 (пенальти), Уэллбек, 81 – Клюйверт, 61
Фото матча:
Кристал Пэлас – Астон Вилла – 4:1
Голы: Сарр, 29, 71, Матета, 59, Нкетиа, 90+1 – Роджерс, 52
Фото матча:
Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:2
Голы: Жоао Педро, 18 – Сессеньо, 1, Мунис, 47
Фото матча:
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