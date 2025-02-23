Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
25.02.2025 21:30 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 февраля 2025, 21:29 |
13
0

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 февраля в 21:30 по Киеву

23 февраля 2025, 21:29 |
13
0
Кристал Пэлас – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» в последних матчах чередует победы и поражения. После победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0), команда проиграла «Эвертону» (1:2). А в предыдущем туре «Кристал Пэлас» на выезде проиграл «Фулхэму» (0:2). Команда набрала 33 очка и идет на 13 месте. В последних пяти домашних матчах «Кристал Пэлас» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. При этом команда забивала хотя бы один мяч.

Астон Вилла

В предыдущем туре «Астон Вилле» удалось прервать безвыигрышную серию. Бирмингемцы на своем поле обыграли «Челси» (2:1), который также не радует своих болельщиков результатами. До этого у «Астон Виллы» были ничьи с «Ливерпулем» (2:2) и «Ипсвич Таун» (1:1), а также поражение от «Вулверхэмптона» (0:2). «Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. Команда сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей. К тому же «Астон Вилла» проиграла шесть из предыдущих восьми выездных поединков.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 2:2. В октябре прошлого года команды встречались в матче Кубка Английской лиги и тогда победу со счетом 2:1 одержал «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Кристал Пэлас» забивает немного, в среднем по 0,92 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,17 гола за матч.

Возможные составы

  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Геи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Лерма, Гьюз, Матета.
  • «Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Мингс, Конса, Тилеманс, Макгинн, Рэмзи, Роджерс, Ассенсио, Уоткинс.

Прогноз

Результаты очных встреч настраивают на результативный матч. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
25 февраля 2025 -
21:30
Астон Вилла
Тотал больше 2,5 1,9 Сделать ставку
По теме:
Исак забил 50-й гол в АПЛ и стал лучшим шведским голеадором в соревновании
Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги по уникальному достижению
Брайтон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас Астон Вилла прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Бокс | 23 февраля 2025, 01:53 53
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют

В саудовском Эр-Рияде вечером 22 февраля состоялось большое шоу бокса

Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Бокс | 23 февраля 2025, 00:43 11
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута

Новозеландец нокаутировал Мартина во втором раунде

Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Бокс | 23.02.2025, 02:10
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Александрия – Заря – 2:1. Победный дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Футбол | 23.02.2025, 21:05
Александрия – Заря – 2:1. Победный дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Александрия – Заря – 2:1. Победный дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами
Футбол | 23.02.2025, 17:02
Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами
Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
22.02.2025, 07:50 10
Футбол
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
22.02.2025, 21:40 5
Бокс
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 26
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем