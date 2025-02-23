Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

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Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» в последних матчах чередует победы и поражения. После победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0), команда проиграла «Эвертону» (1:2). А в предыдущем туре «Кристал Пэлас» на выезде проиграл «Фулхэму» (0:2). Команда набрала 33 очка и идет на 13 месте. В последних пяти домашних матчах «Кристал Пэлас» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. При этом команда забивала хотя бы один мяч.

Астон Вилла

В предыдущем туре «Астон Вилле» удалось прервать безвыигрышную серию. Бирмингемцы на своем поле обыграли «Челси» (2:1), который также не радует своих болельщиков результатами. До этого у «Астон Виллы» были ничьи с «Ливерпулем» (2:2) и «Ипсвич Таун» (1:1), а также поражение от «Вулверхэмптона» (0:2). «Астон Вилла» набрала 42 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. Команда сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей. К тому же «Астон Вилла» проиграла шесть из предыдущих восьми выездных поединков.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 2:2. В октябре прошлого года команды встречались в матче Кубка Английской лиги и тогда победу со счетом 2:1 одержал «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Кристал Пэлас» забивает немного, в среднем по 0,92 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,17 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Геи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Лерма, Гьюз, Матета.

«Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Мингс, Конса, Тилеманс, Макгинн, Рэмзи, Роджерс, Ассенсио, Уоткинс.

Прогноз

Результаты очных встреч настраивают на результативный матч. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.