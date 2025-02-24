Ищут замену лидеру. Манчестер Сити назвал трансферный приоритет на лето
Англичане хотят подписать вратаря португальского гранда
Английский «Манчестер Сити» определился с приоритетной кандидатурой в качестве потенциальной замены своему вратарю Эдерсону Мораесу на следующий сезон, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.
Как сообщается, англичане в летнее трансферное окно хотят подписать 25-летнего португальского голкипера Диогу Кошту из «Порту». Общение по поводу возможного перехода Кошты уже началось.
В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» 31-летний Эдерсон Мораес в общей сложности во всех турнирах сыграл 26 матчей, в которых пропустил 42 гола при шести встречах без пропущенных голов.
Диогу Кошта в составе «Порту» в нынешнем сезоне сыграл в общей сложности во всех турнирах 33 матча, в которых пропустил 36 голов при 15 встречах без пропущенных голов.
🚨EXCL: 🔵🇵🇹 #LigaPortugal |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 24, 2025
❗️Manchester City's priority to replace Ederson next summer is Diogo Costa from FC Portohttps://t.co/riLd0OR56x pic.twitter.com/LD1QNsZZsg
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