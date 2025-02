Ищут замену лидеру. Манчестер Сити назвал трансферный приоритет на лето

Английский «Манчестер Сити» определился с приоритетной кандидатурой в качестве потенциальной замены своему вратарю Эдерсону Мораесу на следующий сезон, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Как сообщается, англичане в летнее трансферное окно хотят подписать 25-летнего португальского голкипера Диогу Кошту из «Порту». Общение по поводу возможного перехода Кошты уже началось.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» 31-летний Эдерсон Мораес в общей сложности во всех турнирах сыграл 26 матчей, в которых пропустил 42 гола при шести встречах без пропущенных голов.

Диогу Кошта в составе «Порту» в нынешнем сезоне сыграл в общей сложности во всех турнирах 33 матча, в которых пропустил 36 голов при 15 встречах без пропущенных голов.

🚨EXCL: 🔵🇵🇹 #LigaPortugal |



❗️Manchester City's priority to replace Ederson next summer is Diogo Costa from FC Portohttps://t.co/riLd0OR56x pic.twitter.com/LD1QNsZZsg