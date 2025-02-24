Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ищут замену лидеру. Манчестер Сити назвал трансферный приоритет на лето
Англия
24 февраля 2025, 23:46 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:52
440
1

Ищут замену лидеру. Манчестер Сити назвал трансферный приоритет на лето

Англичане хотят подписать вратаря португальского гранда

24 февраля 2025, 23:46 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:52
440
1
Ищут замену лидеру. Манчестер Сити назвал трансферный приоритет на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Английский «Манчестер Сити» определился с приоритетной кандидатурой в качестве потенциальной замены своему вратарю Эдерсону Мораесу на следующий сезон, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Как сообщается, англичане в летнее трансферное окно хотят подписать 25-летнего португальского голкипера Диогу Кошту из «Порту». Общение по поводу возможного перехода Кошты уже началось.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» 31-летний Эдерсон Мораес в общей сложности во всех турнирах сыграл 26 матчей, в которых пропустил 42 гола при шести встречах без пропущенных голов.

Диогу Кошта в составе «Порту» в нынешнем сезоне сыграл в общей сложности во всех турнирах 33 матча, в которых пропустил 36 голов при 15 встречах без пропущенных голов.

По теме:
Салах обошел Джеррарда по количеству голевых действий против Ман Сити в АПЛ
Салах превзошел лучший сезон Азара по количеству ассистов в Премьер-лиге
Серьезный ценник. В Ливерпуле нашли звездную замену Салаху
Манчестер Сити Эдерсон Диогу Кошта Порту трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Санти Ауна
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
Футбол | 24 февраля 2025, 17:02 5
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке

Об этом рассказала лично Кристина Крыжановская

Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Бокс | 24 февраля 2025, 10:07 2
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой

Александр поздравил Шакура Стивенсона

Тренер Левого Берега объяснил, почему киевляне проиграли Шахтеру
Футбол | 24.02.2025, 22:43
Тренер Левого Берега объяснил, почему киевляне проиграли Шахтеру
Тренер Левого Берега объяснил, почему киевляне проиграли Шахтеру
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Футбол | 23.02.2025, 23:43
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Бокс | 24.02.2025, 07:47
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Та хай Луніна беруть).
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 4
Бокс
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 5
Бокс
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
23.02.2025, 09:35 9
Бокс
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем