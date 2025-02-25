Стало известно, когда решится судьба ФК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua единственной командой ПФЛ, которая еще не начинала подготовку ко второй части сезона является перволиговый ФК «Мариуполь».

По имеющейся информации клуб, который находится в трудном финансовом положении, пока не ведет переговоров ни с одним потенциальным инвестором. На контракте еще остается 15 футболистов, но каждую неделю ряды «горожан» сокращаются на 2-3 футболиста.

Поэтому не исключен вариант, что до 10 марта, когда в Первой лиге завершается заявочная кампания, у ФК «Мариуполь» не наберется даже минимального количества игроков, которые бы вышли на поле.

Все идет к тому, что на следующей неделе «горожане» официально могут объявить о снятии с дистанции и в группе «Выбывание» станет на одну команду меньше.

Пока что ФК «Мариуполь» занимает десятое место в группе «Выбывание», набрав 18 очков.

Ранее сообщалось о том, что потенциальный новый спонсор ФСК «Мариуполя» вышел из переговоров.