Стало известно, когда решится судьба ФК Мариуполь
Группа «Выбытие» близка к сокращению
Как стало известно Sport.ua единственной командой ПФЛ, которая еще не начинала подготовку ко второй части сезона является перволиговый ФК «Мариуполь».
По имеющейся информации клуб, который находится в трудном финансовом положении, пока не ведет переговоров ни с одним потенциальным инвестором. На контракте еще остается 15 футболистов, но каждую неделю ряды «горожан» сокращаются на 2-3 футболиста.
Поэтому не исключен вариант, что до 10 марта, когда в Первой лиге завершается заявочная кампания, у ФК «Мариуполь» не наберется даже минимального количества игроков, которые бы вышли на поле.
Все идет к тому, что на следующей неделе «горожане» официально могут объявить о снятии с дистанции и в группе «Выбывание» станет на одну команду меньше.
Пока что ФК «Мариуполь» занимает десятое место в группе «Выбывание», набрав 18 очков.
Ранее сообщалось о том, что потенциальный новый спонсор ФСК «Мариуполя» вышел из переговоров.
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