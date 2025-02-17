Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров
Украина. Первая лига
17 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 17 февраля 2025, 18:00
1305
9

Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров

Надежд на спасение все меньше

17 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 17 февраля 2025, 18:00
1305
9
Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров
ФСК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, последний из потенциальных спонсоров перволигового ФСК «Мариуполя» вышел из переговорного процесса. После этого шансы на то, что «горожане» не сойдут с дистанции, резко ухудшились.

По имеющейся информации, потенциальных спонсоров отпугивают серьезные задолженности игроков «Мариуполя» по зарплате, которые уже достигают более шести месяцев.

Большинство из них были не против подставить плечо, но, как говорится, с чистого листа: с начала второй части сезона.

Конечно, при таких обстоятельствах трудно сказать, будут ли вообще подопечные Олега Красноперова готовиться к соперничеству в группе «Выбывание» Первой лиги. Надежд на спасение все меньше.

Сейчас в активе «горожан» 18 очков, и они занимают десятое место.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Металлиста» и «Карпат» присоединился к лидеру Первой лиги.

По теме:
Была договоренность. Тренер Полесья рассказал о возможности увольнения
«Промоутеры не решают». Чемпион мира прокомментировал решение Усика
Источник: Денис Резепов попал в сферу интересов тернопольской Нивы
инсайд чемпионат Украины по футболу ФСК Мариуполь спонсоры Первая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Бокс | 17 февраля 2025, 09:47 4
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке

Украинский боксер потерял чемпионский пояс

ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Футбол | 17 февраля 2025, 03:07 0
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»

Жузеп отметил уровень Пола Скоулза

ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Футбол | 17.02.2025, 11:53
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Это не коррупция? Названа версия, почему в Фейеноорде интересуются Пушичем
Футбол | 17.02.2025, 18:35
Это не коррупция? Названа версия, почему в Фейеноорде интересуются Пушичем
Это не коррупция? Названа версия, почему в Фейеноорде интересуются Пушичем
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Футбол | 16.02.2025, 21:23
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VadyaMetal
Я вважаю, що для України справа честі підтримувати існування команд, що втратили прописку через окупацію. Туалетна федерація із-за поребрику не має жодних прав на наслідування імен Таврії, Маріуполя, Шахтаря і т.д.
Ответить
0
Gargantua81
какой может быть ФК Мариуполь, если Мариуполь оккупирован и уже даже брехливые украинские политики признают, что никаких возможностей его отвоевать нет?
Кому нужна эта показуха?
Ответить
0
Показать Скрыть 6 ответов
Andromed
ех, максимально сумно за Маріуполь, сподіваюсь що не дадуть їм просто так розпастися
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
15.02.2025, 21:16 8
Бокс
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
15.02.2025, 19:15 25
Теннис
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем