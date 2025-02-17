Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров

Как стало известно Sport.ua, последний из потенциальных спонсоров перволигового ФСК «Мариуполя» вышел из переговорного процесса. После этого шансы на то, что «горожане» не сойдут с дистанции, резко ухудшились.

По имеющейся информации, потенциальных спонсоров отпугивают серьезные задолженности игроков «Мариуполя» по зарплате, которые уже достигают более шести месяцев.

Большинство из них были не против подставить плечо, но, как говорится, с чистого листа: с начала второй части сезона.

Конечно, при таких обстоятельствах трудно сказать, будут ли вообще подопечные Олега Красноперова готовиться к соперничеству в группе «Выбывание» Первой лиги. Надежд на спасение все меньше.

Сейчас в активе «горожан» 18 очков, и они занимают десятое место.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Металлиста» и «Карпат» присоединился к лидеру Первой лиги.