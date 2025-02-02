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Украина. Первая лига
02 февраля 2025, 06:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 07:25
809
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Карпат перешел к лидеру Первой лиги

«Эпицентр» подписал Егора Демченко

02 февраля 2025, 06:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 07:25
809
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Карпат перешел к лидеру Первой лиги
ФК Металлист. Егор Демченко

Участник Первой лиги Украины «Эпицентр» официально объявил о подписании атакующего полузащитника ФСК «Мариуполь» Егора Демченко.

Выступит в новой команде спортсмен под 11-м стартовым номером. Информацию о контракте футболиста пресс-служба не разглашает.

«Поздравляем Егора Демченко в семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем упорства в работе, упорства на футбольных полях и забитых голов в ворота наших соперников. И новых общих успехов!», – написал клуб в социальных сетях.

В первой части текущего сезона Егор отыграл всего семь матчей, в которых ему удалось отличиться двумя ассистами и двумя голами.

Ранее Демченко представлял цвета таких клубов: «Металлург» Запорожья, «Колос», «Буковина», «Олимпик», «Авангард» «Металлист», «Карпаты».

«Эпицентр» финишировал на первой строчке группы А, получив 29 зачетных баллов. Как результат, весной команда будет играть в группе «Повышение».

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Андрій Вітренко Источник: ФК Эпицентр
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