ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Карпат перешел к лидеру Первой лиги
«Эпицентр» подписал Егора Демченко
Участник Первой лиги Украины «Эпицентр» официально объявил о подписании атакующего полузащитника ФСК «Мариуполь» Егора Демченко.
Выступит в новой команде спортсмен под 11-м стартовым номером. Информацию о контракте футболиста пресс-служба не разглашает.
«Поздравляем Егора Демченко в семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем упорства в работе, упорства на футбольных полях и забитых голов в ворота наших соперников. И новых общих успехов!», – написал клуб в социальных сетях.
В первой части текущего сезона Егор отыграл всего семь матчей, в которых ему удалось отличиться двумя ассистами и двумя голами.
Ранее Демченко представлял цвета таких клубов: «Металлург» Запорожья, «Колос», «Буковина», «Олимпик», «Авангард» «Металлист», «Карпаты».
«Эпицентр» финишировал на первой строчке группы А, получив 29 зачетных баллов. Как результат, весной команда будет играть в группе «Повышение».
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