ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Карпат перешел к лидеру Первой лиги

Участник Первой лиги Украины «Эпицентр» официально объявил о подписании атакующего полузащитника ФСК «Мариуполь» Егора Демченко.

Выступит в новой команде спортсмен под 11-м стартовым номером. Информацию о контракте футболиста пресс-служба не разглашает.

«Поздравляем Егора Демченко в семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем упорства в работе, упорства на футбольных полях и забитых голов в ворота наших соперников. И новых общих успехов!», – написал клуб в социальных сетях.

В первой части текущего сезона Егор отыграл всего семь матчей, в которых ему удалось отличиться двумя ассистами и двумя голами.

Ранее Демченко представлял цвета таких клубов: «Металлург» Запорожья, «Колос», «Буковина», «Олимпик», «Авангард» «Металлист», «Карпаты».

«Эпицентр» финишировал на первой строчке группы А, получив 29 зачетных баллов. Как результат, весной команда будет играть в группе «Повышение».