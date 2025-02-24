Молния матча. Верес определил самого быстрого игрока в игре с Кривбассом

25-летний форвард ривненского «Вереса» Николай Гайдучик стал самым быстрым игроком в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса» (3:0).

Футболист преодолел на поле 11,3 километра, а его максимальная скорость составила 31,2 км/ч.

«Верес» уверенно переиграл „Кривбасс“ 3:0 в номинально выездном матче, который проходил в Ровно.

На 27-й минуте Владислав Шарай воспользовался ошибкой голкипера соперника и открыл счет.

Самый быстрый игрок матча Николай Гайдучик также не оставил поле без результативных действий - он забил на 40-й минуте.

Точку в матче поставил новичок команды Игорь Харатин.