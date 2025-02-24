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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 23:48 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:49
107
0

Молния матча. Верес определил самого быстрого игрока в игре с Кривбассом

Николай Гайдучик набегал в игре 11 километров

24 февраля 2025, 23:48 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:49
107
0
Молния матча. Верес определил самого быстрого игрока в игре с Кривбассом
ФК Верес. Николай Гайдучик

25-летний форвард ривненского «Вереса» Николай Гайдучик стал самым быстрым игроком в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса» (3:0).

Футболист преодолел на поле 11,3 километра, а его максимальная скорость составила 31,2 км/ч.

«Верес» уверенно переиграл „Кривбасс“ 3:0 в номинально выездном матче, который проходил в Ровно.

На 27-й минуте Владислав Шарай воспользовался ошибкой голкипера соперника и открыл счет.

Самый быстрый игрок матча Николай Гайдучик также не оставил поле без результативных действий - он забил на 40-й минуте.

Точку в матче поставил новичок команды Игорь Харатин.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Верес Николай Гайдучик
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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