Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала

Лондонский «Арсенал» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета одержим усилением атаки и считает 24-летнего футболиста идеальным кандидатом на эту роль.

Отмечается, что «сливочные» хотят получить за своего игрока 100 миллионов евро, но «Арсенал» пока что готовится заплатить лишь 85 млн.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».