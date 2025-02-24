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Англия
24 февраля 2025, 11:16 | Обновлено 24 февраля 2025, 11:17
2219
2

Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала

Родриго может продолжить карьеру в АПЛ

24 февраля 2025, 11:16 | Обновлено 24 февраля 2025, 11:17
2219
2
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Лондонский «Арсенал» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета одержим усилением атаки и считает 24-летнего футболиста идеальным кандидатом на эту роль.

Отмечается, что «сливочные» хотят получить за своего игрока 100 миллионов евро, но «Арсенал» пока что готовится заплатить лишь 85 млн.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».

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Родриго Гоес Реал Мадрид Арсенал Лондон Микель Артета трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 2
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Victor673256ua
У Родріго стабільне місце у старті Реала. Ймовірно міняти клуб він і не захоче
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