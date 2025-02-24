Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Родриго может продолжить карьеру в АПЛ
Лондонский «Арсенал» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета одержим усилением атаки и считает 24-летнего футболиста идеальным кандидатом на эту роль.
Отмечается, что «сливочные» хотят получить за своего игрока 100 миллионов евро, но «Арсенал» пока что готовится заплатить лишь 85 млн.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».
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