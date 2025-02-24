«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Представители министерства не имеют права вмешиваться в деятельность антидопинговых институтов
Министерство молодежи и спорта официально отреагировало на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«Сообщаем, что сейчас в публичном пространстве нет «выводов юристов», которые можно было бы назвать объективными и комплексными.
УАФ в пределах своих полномочий сформировала состав спортивной делегации для участия в соревнованиях Лиги наций УЕФА. В нее, кроме спортсменов и тренерского состава были включены врачи, массажисты, технические работники, которые выполняли свои обязанности на основании трудовых отношений с УАФ.
В свою очередь Министерство молодежи и спорта Украины в пределах своих полномочий на основании соответствующего обращения УАФ своим приказом утвердило состав делегации и в установленном порядке обратилось письмом в Государственную пограничную службу Украины относительно ее выезда за границу для участия в соревнованиях.
В деятельность институтов антидопингового направления Министерство вмешиваться не имеет права, ведь это противоречит антидопинговому законодательству».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта сыграет в основе хардового турнира WTA 500 в Мексике
Тарас Качараба мог стать футболистом киевского «Динамо»