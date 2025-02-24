«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика

Министерство молодежи и спорта официально отреагировало на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Сообщаем, что сейчас в публичном пространстве нет «выводов юристов», которые можно было бы назвать объективными и комплексными.

УАФ в пределах своих полномочий сформировала состав спортивной делегации для участия в соревнованиях Лиги наций УЕФА. В нее, кроме спортсменов и тренерского состава были включены врачи, массажисты, технические работники, которые выполняли свои обязанности на основании трудовых отношений с УАФ.

В свою очередь Министерство молодежи и спорта Украины в пределах своих полномочий на основании соответствующего обращения УАФ своим приказом утвердило состав делегации и в установленном порядке обратилось письмом в Государственную пограничную службу Украины относительно ее выезда за границу для участия в соревнованиях.

В деятельность институтов антидопингового направления Министерство вмешиваться не имеет права, ведь это противоречит антидопинговому законодательству».