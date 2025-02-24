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  4. «Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Англия
24 февраля 2025, 09:55 |
3007
0

«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика

Представители министерства не имеют права вмешиваться в деятельность антидопинговых институтов

24 февраля 2025, 09:55 |
3007
0
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Министерство молодежи и спорта официально отреагировало на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Сообщаем, что сейчас в публичном пространстве нет «выводов юристов», которые можно было бы назвать объективными и комплексными.

УАФ в пределах своих полномочий сформировала состав спортивной делегации для участия в соревнованиях Лиги наций УЕФА. В нее, кроме спортсменов и тренерского состава были включены врачи, массажисты, технические работники, которые выполняли свои обязанности на основании трудовых отношений с УАФ.

В свою очередь Министерство молодежи и спорта Украины в пределах своих полномочий на основании соответствующего обращения УАФ своим приказом утвердило состав делегации и в установленном порядке обратилось письмом в Государственную пограничную службу Украины относительно ее выезда за границу для участия в соревнованиях.

В деятельность институтов антидопингового направления Министерство вмешиваться не имеет права, ведь это противоречит антидопинговому законодательству».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Министерство молодежи и спорта
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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