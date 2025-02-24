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Испания
24 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:11
566
0

Фантастика. Модрич принял решение о своем будущем в Реале

Легендарный хорват проведет еще 1 сезон в мадридском гранде

24 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:11
566
0
Фантастика. Модрич принял решение о своем будущем в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич принял решение касательно своего будущего в клубе, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 39-летний футболист, контракт которого с испанским грандом истекает летом 2025 года. Сообщил президенту клуба Флорентино Пересу о том, что хочет продлить соглашение на еще 1 сезон. Его цель – сыграть на чемпионате мира 2026 без смены клуба.

Окончательное решение остается за руководством клуба, тренерский штаб Карло Анчелотти хочет видеть Луку в команде.

По истечению контракта Модричу исполнится 40,5 лет.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что суперталант «Реала» может сменить клуб.

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Лука Модрич Реал Мадрид Флорентино Перес продление контракта
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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