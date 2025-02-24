Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все зависит от Модрича. Суперталант Реала может сменить клуб
Испания
24 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:18
641
1

Все зависит от Модрича. Суперталант Реала может сменить клуб

Арда Гюлер может отправиться в аренду

24 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:18
641
1
Все зависит от Модрича. Суперталант Реала может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Арда Гюлер

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер может сменить команду, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 19-летний футболист может уйти в аренду, если Лука Модрич продлит свой контракт с испанским грандом. И без того не получающий особо много игровой практики Арда может уйти в еще более глубокий резерв команды.

Рассматриваются варианты аренды турка.

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 967 минут на поле, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда Лунин сыграет матч за «Реал».

По теме:
Пользуются скидкой. Барселона готова купить форварда Ювентуса
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара
Арда Гюлер Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 февраля 2025, 21:11 0
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 февраля в 22:00 по Киеву

«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
Футбол | 24 февраля 2025, 17:02 5
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке

Об этом рассказала лично Кристина Крыжановская

Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Бокс | 24.02.2025, 04:02
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Бокс | 24.02.2025, 10:07
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Футбол | 24.02.2025, 08:18
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Модрич начебто збирається ще на рік залишитись в Реалі. Тож можливо Гюлер і піде в оренду
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
22.02.2025, 20:11 2
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем