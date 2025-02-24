Все зависит от Модрича. Суперталант Реала может сменить клуб

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер может сменить команду, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 19-летний футболист может уйти в аренду, если Лука Модрич продлит свой контракт с испанским грандом. И без того не получающий особо много игровой практики Арда может уйти в еще более глубокий резерв команды.

Рассматриваются варианты аренды турка.

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 967 минут на поле, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда Лунин сыграет матч за «Реал».