Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Испания
24 февраля 2025, 20:53 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:17
2139
1

Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал

Ожидается, что Андрей Лунин таки сыграет в матче против «Реал» Сосьедад

24 февраля 2025, 20:53 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:17
2139
1
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Наставник «Реала» Карло Анчелотти принял решение, кто сыграет в полуфинальных матчах Кубка Испании против «Реал» Сосьедад.

Карло решил дать шанс в двухматчевом противостоянии голкиперу Андрею Лунину, хотя ранее испанские СМИ отмечали, что украинец будет в запасе. Бельгиец Тибо Куртуа получит отдых в этих поединках. Не исключено, что Куртуа сыграет в финале Кубка Короля, если «Реал» туда выйдет.

Первый поединок между «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид состоится 26 февраля, а ответный матч пройдет в столице Испании 1 марта.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

По теме:
Все зависит от Модрича. Суперталант Реала может сменить клуб
Тренер сборной Бельгии решил, сыграет ли Куртуа против Украины
Реал – один из лидеров топ-5 лиг 24/25 по голам из-за пределов штрафной
Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Карло Анчелотти Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
Футбол | 24 февраля 2025, 17:02 5
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке

Об этом рассказала лично Кристина Крыжановская

Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24 февраля 2025, 20:31 0
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 февраля в 21:45 по Киеву

Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Бокс | 24.02.2025, 07:47
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Бокс | 24.02.2025, 04:02
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Футбол | 24.02.2025, 09:59
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Пожалів, щоб не нив
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
22.02.2025, 20:11 2
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем