Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал

Наставник «Реала» Карло Анчелотти принял решение, кто сыграет в полуфинальных матчах Кубка Испании против «Реал» Сосьедад.

Карло решил дать шанс в двухматчевом противостоянии голкиперу Андрею Лунину, хотя ранее испанские СМИ отмечали, что украинец будет в запасе. Бельгиец Тибо Куртуа получит отдых в этих поединках. Не исключено, что Куртуа сыграет в финале Кубка Короля, если «Реал» туда выйдет.

Первый поединок между «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид состоится 26 февраля, а ответный матч пройдет в столице Испании 1 марта.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.