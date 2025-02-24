Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Ожидается, что Андрей Лунин таки сыграет в матче против «Реал» Сосьедад
Наставник «Реала» Карло Анчелотти принял решение, кто сыграет в полуфинальных матчах Кубка Испании против «Реал» Сосьедад.
Карло решил дать шанс в двухматчевом противостоянии голкиперу Андрею Лунину, хотя ранее испанские СМИ отмечали, что украинец будет в запасе. Бельгиец Тибо Куртуа получит отдых в этих поединках. Не исключено, что Куртуа сыграет в финале Кубка Короля, если «Реал» туда выйдет.
Первый поединок между «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид состоится 26 февраля, а ответный матч пройдет в столице Испании 1 марта.
В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Об этом рассказала лично Кристина Крыжановская
Поединок состоится 24 февраля в 21:45 по Киеву