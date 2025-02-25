Потеря очков. Порту сыграл вничью с Виторей Гимараеш
«Драконы» находятся все дальше от топ-2
В понедельник, 24 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией» Гимараеш.
Встреча проходила на Драгау в Порту.
Несмотря на то, что хозяева поля подходили к матчу в статусе очевидного фаворита, команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Теперь «Порту» отстает от «Спортинга» и «Бенфики» на 6 очков, имея в свое активе 47 баллов и располагаясь на 3-й позиции. На счету «Витории» 32 балла и 8-е место таблицы.
Чемпионат Португалии. 23-й тур
Порту – Витория – 1:1
Голы: Виеира, 67 – Эмбало, 86
Фото матча:
События матча
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