Потеря очков. Порту сыграл вничью с Виторей Гимараеш

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией» Гимараеш.

Встреча проходила на Драгау в Порту.

Несмотря на то, что хозяева поля подходили к матчу в статусе очевидного фаворита, команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Теперь «Порту» отстает от «Спортинга» и «Бенфики» на 6 очков, имея в свое активе 47 баллов и располагаясь на 3-й позиции. На счету «Витории» 32 балла и 8-е место таблицы.

Чемпионат Португалии. 23-й тур

Порту – Витория – 1:1

Голы: Виеира, 67 – Эмбало, 86

Фото матча: