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Чемпионат Португалии
Порту
24.02.2025 22:15 – FT 1 : 1
Витория Гимараеш
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Португалия
25 февраля 2025, 01:03 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:53
44
0

Потеря очков. Порту сыграл вничью с Виторей Гимараеш

«Драконы» находятся все дальше от топ-2

25 февраля 2025, 01:03 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:53
44
0
Потеря очков. Порту сыграл вничью с Виторей Гимараеш
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией» Гимараеш.

Встреча проходила на Драгау в Порту.

Несмотря на то, что хозяева поля подходили к матчу в статусе очевидного фаворита, команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Теперь «Порту» отстает от «Спортинга» и «Бенфики» на 6 очков, имея в свое активе 47 баллов и располагаясь на 3-й позиции. На счету «Витории» 32 балла и 8-е место таблицы.

Чемпионат Португалии. 23-й тур

Порту – Витория – 1:1

Голы: Виеира, 67 – Эмбало, 86

Фото матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Умаро Эмбало (Витория Гимараеш).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Виейра (Порту).
58’
Luis Freire (Витория Гимараеш) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Оливейра (Витория Гимараеш).
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Витория Гимараеш Порту чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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