Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Монца. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Италии
Рома
24.02.2025 21:45 – 76 3 : 0
Монца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:38
516
0

Рома – Монца. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 26-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени

24 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:38
516
0
Рома – Монца. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Серия А. 26-й тур

Рома – Монца – 2:0 (обновляется)

Голы: Салемакерс, 10, Шомуродов, 32

❗️ Салемакерс забил в ворота Монцы, 10-я минута, 1:0

❗️ Шомуродов забил в ворота Монцы, 32-я минута, 2:0

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Рома).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
По теме:
ВИДЕО. Отрыв увеличен. Шомуродов забил в ворота Монцы
Влахович достиг отметки в 50 результативных действий за Ювентус в Серии А
ВИДЕО. Суперудар в дальний угол. Салемакерс открыл счет в матче с Монцой
Рома Рим Монца чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Серия A
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Бокс | 24 февраля 2025, 04:02 4
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе

Джозеф хочет поединка с украинцем

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24 февраля 2025, 18:40 6
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 

Артемом заинтересовался «Интер»

Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Футбол | 24.02.2025, 19:56
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.02.2025, 21:11
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Бокс | 24.02.2025, 10:07
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 82
Футбол
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 5
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
23.02.2025, 23:43 2
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем