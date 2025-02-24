Италия24 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:38
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Рома – Монца. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 26-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени
24 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:38
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В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Серия А. 26-й тур
Рома – Монца – 2:0 (обновляется)
Голы: Салемакерс, 10, Шомуродов, 32
❗️ Салемакерс забил в ворота Монцы, 10-я минута, 1:0
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Рома).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
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