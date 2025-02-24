Рома – Монца. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Серия А. 26-й тур

Рома – Монца – 2:0 (обновляется)

Голы: Салемакерс, 10, Шомуродов, 32

❗️ Салемакерс забил в ворота Монцы, 10-я минута, 1:0

❗️ Шомуродов забил в ворота Монцы, 32-я минута, 2:0