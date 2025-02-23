В понедельник, 24 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Монца».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Монца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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