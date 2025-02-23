Италия23 февраля 2025, 20:58 |
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Рома – Монца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля поединок 26-го тура итальянской Серии А
23 февраля 2025, 20:58 |
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В понедельник, 24 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Монца».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Монца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – МонцаСмотреть трансляцию
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