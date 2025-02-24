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Чемпионат Италии
Рома
24.02.2025 21:45 - : -
Монца
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Италия
24 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 24 февраля 2025, 04:19
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0

Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 февраля в 21:45 по Киеву

24 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 24 февраля 2025, 04:19
20
0
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Монцей». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ромма

Команда возлагала немалые надежды на этот сезон, достаточно посмотреть на подписанных в то окно новичков. Но уже после первых осечек с Де Росси расстались. Явно не угадав с выбором ему первого преемника в виде ставки на Юрича, потом руководство проекта исправилось, вернув в Рим Раньери.

Но Клаудио уже не амбициозные задачи решал, а просто вытаскивал новых-старых подопечных из ямы, в которую они угодили при предшественниках. У Клаудио тоже не все получается, в кубке, например, без шансов уступили Милану. Но и в Лиге Европы получилось выйти в плей-офф (с Порту выиграли, хотя перед ответным, решающим матчем на ровном месте травмировался Довбик). А в Серии А постепенно столичный коллектив все ближе подбирается к зоне еврокубков. Справились и с Пармой, пусть и всего 1:0.

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Монца

Клуб проводит третий сезон после дебюта в Серии А. И уже дважды демонстрировал результаты на уровне крепкого середняка. Так, весной 2024-го бывший новичок с 45 очками финишировал на 12-й позиции. Но это получилось у Палладино, что летом отбыл тренировать более статусную Фиорентину.

Экс-нападающего заменил известный в прошлом защитник, Неста, зимой его меняли на Боккетти, и назад, но что при Алессандро, что при Сальваторе результаты оставались откровенно убогими: каждый из молодых специалистов брал по одной победе. Шансы не вылететь у команды остаются разве что математические, но в целом уже нужно готовиться к неизбежному возвращению в Серию В. Формально с Лечче получилось лучше обычного, но в итоге закончили только ничьей, еще и нулевой.

Статистика личных встреч

Римский клуб выиграл 3 из 5 проведенных очных матчей. Еще дважды, в том числе и в октябре, фиксировались ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо не верят в то, что гости что-то покажут. Такого соперника опытный и амбициозный клуб выиграет с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Рома
24 февраля 2025 -
21:45
Монца
Фора Ромы (-1.5) 1.90 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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