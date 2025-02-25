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25 февраля 2025, 01:25 |
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0

«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой

Итальянский коуч дал несколько комментариев после разгромной победы в Серии А

25 февраля 2025, 01:25 |
259
0
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал матч 26-го тура Серии А, в котором его команда разгромила «Монцу».

«Секрет нашей серии? Ребята хорошо тренируются, я говорил это с самого начала, у меня здоровая раздевалка».

«В частности, один игрок попросил у меня разрешения, и я отказал ему, потому что была бы тренировка. Тогда Дибала и Паредес пришли просить меня о нем. Когда группа принимает решение, я счастлив».

«У нас все хорошо. Но каждая игра – это отдельная история, а следующая – против «Комо», и я уже думаю о ней. Они обыграли нас в чемпионате и являются энергичной командой. Фабрегас будет одним из лучших менеджеров в Европе, и я уже думаю о них».

«Я думаю, что доверие, которое я оказываю игрокам, изменилось. Суле провел отличный матч против «Наполи», удвоив состав и выйдя в старте. Я всегда верил в этого парня. Я уже видел его качества в прошлом году, когда он забил мне, и вы можете видеть, что он талантливый мальчик. Я сказал ему, чтобы он не волновался, потому что будущее «Ромы» будет за ним. Он просто должен был входить в игру медленно, как Бальданци в прошлом году. Сейчас у него есть ритм «Ромы», и вы можете видеть это в игре. и у Суле постепенно тоже. Он должен найти ритм «Ромы»».

«То, что болельщики снова стали гордиться этими ребятами, – повод для огромного счастья. Теперь болельщики доверяют им и знают, что они могут совершать ошибки, но они стоят за ними и помогают им в трудные моменты».

«Каждая игра – это отдельная история, и мы должны продолжать. Я очень уважаю «Комо». Они – жесткая команда, и мы убедились в этом на собственном опыте. Игра за игрой. Потом будет кубок. Мы снова открыли чемпионат, но мы должны думать только об игре за игрой».

Ранее сообщалось о том, что «Рома» впервые разгромила соперника в 2025 году.

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Рома Рим Монца чемпионат Италии по футболу Серия A Клаудио Раньери пресс-конференция Матиас Суле
Даниил Кирияка Источник: RomaPress
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