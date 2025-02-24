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Чемпионат Италии
Рома
24.02.2025 21:45 – FT 4 : 0
Монца
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Италия
24 февраля 2025, 23:38 |
348
6

Довбик не понадобился. Рома впервые разгромила соперника в 2025 году

«Волки» победили «Монцу»

24 февраля 2025, 23:38 |
348
6
Довбик не понадобился. Рома впервые разгромила соперника в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

В понедельник, 24 февраля, прошел матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Монца».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». «Волки» одержали первую разгромную победу в 2025 году – 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за «Рому» сегодня забивали Алексис Салемакерс, Элдор Шомуродов, Анхелиньо и Бриан Кристанте. Украинский нападающий Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы.

«Рома» благодаря этой победе поднялась в турнирной таблице Серии А на девятое место, имея в активе 40 очков. У «Монцы» 14 очков и 20 позиция.

Серия А. 26-й тур, 24 февраля.

Рома – Монца – 4:0
Голы: Салемакерс, 10 Шомуродов, 32 Анхелиньо, 73, Кристанте, 88.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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ВИДЕО. Отрыв увеличен. Шомуродов забил в ворота Монцы
Алексис Салемакерс Эльдор Шомуродов Анхелиньо Рома Рим Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Бриан Кристанте
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Это все прекрасно, но Монца безнадежный аут. У Ромы в сезоне по-прежнему всего лишь одна победа (Лацио) в матчах с итальянской топ-семеркой - Интером, Миланом, Ювентусом, Лацио, Аталантой, Наполи, Фиорентиной, то есть пока что легкий календарь, что позволило римлянам стать #1 в Серии А с 1 января по набранным очкам, опережая даже Интер.
Но все резко изменится на финальном отрезке чемпионата с конца марта, когда пойдут гранды один за другим.
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0
antt
При такому рахунку не важко догадатись, що хтось забив замість Довбика
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0
PullBen
У Роми по-трохи намальовується хороша гра та стабільність, цей сезон у Серії А вже втрачений але якщо будуть ставити надалі такий футбол то в наступному сезоні можна буде поборотися за чемпіонство
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0
Saar
Конкуренти забивають...
Ответить
0
Первый Среди Равных
Довбика будуть продавати цього літа, це вже 10000%
Ответить
-1
apepa
Раньери: Я правильно сделал что отправил нефутболиста Довбика в дубль! Посмотрите как мы заиграли!
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-4
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