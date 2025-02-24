Довбик не понадобился. Рома впервые разгромила соперника в 2025 году
«Волки» победили «Монцу»
В понедельник, 24 февраля, прошел матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Монца».
Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». «Волки» одержали первую разгромную победу в 2025 году – 4:0.
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Голы за «Рому» сегодня забивали Алексис Салемакерс, Элдор Шомуродов, Анхелиньо и Бриан Кристанте. Украинский нападающий Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы.
«Рома» благодаря этой победе поднялась в турнирной таблице Серии А на девятое место, имея в активе 40 очков. У «Монцы» 14 очков и 20 позиция.
Серия А. 26-й тур, 24 февраля.
Рома – Монца – 4:0
Голы: Салемакерс, 10 Шомуродов, 32 Анхелиньо, 73, Кристанте, 88.
4 gol e 3 punti per la @OfficialASRoma ✅#RomaMonza pic.twitter.com/bUNN3u5Isd— Lega Serie A (@SerieA) February 24, 2025
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