Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Челси

«Челси» некоторое время находился в лидирующей тройке, но понемногу начал сдавать позиции. После победы над «Вулверхэмптоном» (3:1), подопечные Энцо Марески проиграли «Манчестер Сити» (1:3). Затем последовали победа над «Вест Хэмом» (2:1) и неприятное поражение от «Брайтона» (0:3). В предыдущем туре «Челси» приехал в гости к «Астон Вилле» и проиграл со счетом 1:2. На фоне таких результатов начали сгущаться тучи над головой главного тренера «пенсионеров». Но руководство клуба доверяет Мареске и поспешных решений принимать не будет. Матчи на поле «Челси» проходят результативно. В последних шести домашних поединках «Челси» было забито более 2 мячей.

Саутгемптон

«Саутгемптон» сейчас главный кандидат на вылет в Чемпионшип. Команда прочно засела на последнем месте в турнирной таблице АПЛ. У команды всего 9 очков. После победы на выезде над «Ипсвич Таун», «Саутгемптон» проиграл «Борнмуту» (1:3) и «Брайтону» (0:4). У команды худшая атака в АПЛ (19 забитых мячей), худшая оборона (61 пропущенный) и худшая разница (минус 42). От «Вулверхэмптона», который идет на 17 месте, «Саутгемптон» отстает на 13 очков. Так что спасти команду от понижения в классе может спасти только чудо.

Личные встречи

В матче первого круга «Челси» одержал уверенную победу со счетом 5:1. Из последних пяти матчей «Челси» выиграл три. На счету «Саутгемптона» две победы.

«Челси» – «Саутгемптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Челси» в среднем забивает по 1,83 гола за игру. Средняя результативность «Саутгемптона» в гостях составляет 0,77 гола за матч.

Возможные составы

«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Гюсто, Колвилл, Адарабио, Джеймс, Кайседо, Палмер, Нкунку, Фернандес, Нету.

«Саутгемптон»: Ремсдейл, Белла-Кочап, Бри, Арибо, Веллингтон, Уокер-Питерс, Угочукву, Фернандеш, Диблинг, Сулемана, Арчер.

Прогноз

«Челси» пора исправлять ситуацию в турнирной таблице и матч с аутсайдером прекрасная возможность для этого. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.