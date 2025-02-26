Челси отгрузил аутсайдеру АПЛ четыре мяча и впервые за месяц сумел победить
Пенсионеры уверенно разгромили Саутгемптон 4:0, у Нету и Нкунку гол + ассист
25 февраля лондонский Челси одержал победу над Саутгемптоном в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Пенсионеры на Стэмфорд Бридж разгромили соперников со счетом 4:0. Для подопечных Энцо Марески это первая победа почти за месяц, в последний раз они побеждали 3 февраля, а лузстрик составлял три поединка.
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Голы в матче против Саутгемптона, который идет на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии с 9 очками, забили Кристофер Нкунку, Педру Нету, Леви Колуилл и Марк Кукурелья. У Нкунку и Нету также по одному ассисту.
Благодаря этой победе синие набрали 46 очков и вышли на четвертую позицию в АПЛ. У ближайшего преследователя Манчестер Сити 44 пункта и одна игра в запасе. Выше Челси находятся Ливерпуль (64), Арсенал (53) и Ноттингем Форест (47).
АПЛ 2024/25. 27-й тур, 25 февраля
Челси – Саутгемптон – 4:0
Голы: Нкунку, 24, Нету, 36, Колуилл, 44, Кукурелья, 78
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