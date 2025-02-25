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Чемпионат Англии
Челси
25.02.2025 22:15 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2025, 09:54 |
33
0

Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 22:15 матч чемпионата Англии

25 февраля 2025, 09:54 |
33
0
Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Саутгемптон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Челси – Саутгемптон
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Саутгемптон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Челси - Саутгемптон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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