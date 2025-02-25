Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Саутгемптон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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