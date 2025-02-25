25.02.2025 22:15 - : -
Англия25 февраля 2025, 09:54 |
33
0
Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 22:15 матч чемпионата Англии
25 февраля 2025, 09:54 |
33
0
Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Саутгемптон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Челси – СаутгемптонСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2025, 10:09 0
Полузащитник киевлян будет получать вдвое большую сумму
Бокс | 25 февраля 2025, 10:05 1
Александр указал на лишний вес конголезского боксера
Футбол | 24.02.2025, 11:16
Футбол | 24.02.2025, 18:40
Футбол | 25.02.2025, 08:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.02.2025, 08:50
24.02.2025, 08:18
23.02.2025, 20:54 3
23.02.2025, 11:59 2
24.02.2025, 22:11 9
24.02.2025, 09:55 5
24.02.2025, 13:15 10
23.02.2025, 09:35 9