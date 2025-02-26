25 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Саутгемптон.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу пенсионеров, святые так и не сумели забить в ворота соперников.

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АПЛ 2024/25. 27-й тур, 25 февраля

Челси – Саутгемптон – 4:0

Голы: Нкунку, 24, Нету, 36, Колуилл, 44, Кукурелья, 78

Видеообзор матча: