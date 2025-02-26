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Челси
25.02.2025 22:15 – FT 4 : 0
Саутгемптон
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Англия
26 февраля 2025, 03:36 |
43
0

Челси – Саутгемптон – 4:0. Ничего святого в пенсионерах. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ 2024/25

26 февраля 2025, 03:36 |
43
0
Челси – Саутгемптон – 4:0. Ничего святого в пенсионерах. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Саутгемптон.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу пенсионеров, святые так и не сумели забить в ворота соперников.

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АПЛ 2024/25. 27-й тур, 25 февраля

Челси – Саутгемптон – 4:0

Голы: Нкунку, 24, Нету, 36, Колуилл, 44, Кукурелья, 78

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Челси).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Леви Колвилл (Челси).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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