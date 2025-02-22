Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Ливерпуль опережает канониров на 8 очков перед игрой с Ман Сити
С 21 по 23 февраля проходят матчи 26-го тура Английской Премьер-лиги.
22 февраля потерпели поражения Арсенал и Челси, входящие в группу лидеров.
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Астон Вилла переиграла Челси (2:1) и вышла на 7-е место с 42 очками. Арсенал удома уступил Вест Хэму (0:1).
Ливерпуль опережает ближайшего преследователя (Арсенал) на 8 очков перед суперматчем против Ман Сити (23 февраля).
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (61 очко), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити (44), Борнмут, Челси (по 43), Астон Вилла (42), Ньюкасл (41), Брайтон (40), Фулхэм (39).
⚽️ Английская Премьер-лига
26-й тур, 21–23 февраля 2025
- 21.02. 22:00. Лестер – Брентфорд – 0:4
- 22.02. 14:30. Эвертон – Манчестер Юнайтед – 2:2
- 22.02. 17:00. Арсенал – Вест Хэм – 0:1
- 22.02. 17:00. Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1
- 22.02. 17:00. Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4
- 22.02. 17:00. Саутгемптон – Брайтон – 0:4
- 22.02. 17:00. Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2
- 22.02. 19:30. Астон Вилла – Челси – 2:1
- 23.02. 16:00. Ньюкасл – Ноттингем Форест
- 23.02. 18:30. Манчестер Сити – Ливерпуль
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62 - 26
|61
|2
|Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51 - 23
|53
|3
|Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41 - 29
|47
|4
|Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52 - 35
|44
|5
|Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44 - 30
|43
|6
|Челси
|26
|12
|7
|7
|48 - 36
|43
|7
|Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39 - 41
|42
|8
|Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42 - 33
|41
|9
|Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42 - 38
|40
|10
|Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38 - 35
|39
|11
|Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47 - 42
|37
|12
|Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53 - 38
|33
|13
|Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31 - 32
|33
|14
|Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29 - 33
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30 - 37
|30
|16
|Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30 - 47
|30
|17
|Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36 - 54
|22
|18
|Ипсвич Таун
|26
|3
|8
|15
|24 - 54
|17
|19
|Лестер
|26
|4
|5
|17
|25 - 59
|17
|20
|Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19 - 61
|9
📊 Инфографика
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