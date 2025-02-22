Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Англия
22 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 22 февраля 2025, 23:00
959
3

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси

Ливерпуль опережает канониров на 8 очков перед игрой с Ман Сити

22 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 22 февраля 2025, 23:00
959
3
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

С 21 по 23 февраля проходят матчи 26-го тура Английской Премьер-лиги.

22 февраля потерпели поражения Арсенал и Челси, входящие в группу лидеров.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Астон Вилла переиграла Челси (2:1) и вышла на 7-е место с 42 очками. Арсенал удома уступил Вест Хэму (0:1).

Ливерпуль опережает ближайшего преследователя (Арсенал) на 8 очков перед суперматчем против Ман Сити (23 февраля).

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (61 очко), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити (44), Борнмут, Челси (по 43), Астон Вилла (42), Ньюкасл (41), Брайтон (40), Фулхэм (39).

⚽️ Английская Премьер-лига

26-й тур, 21–23 февраля 2025

  • 21.02. 22:00. Лестер – Брентфорд – 0:4
  • 22.02. 14:30. Эвертон – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • 22.02. 17:00. Арсенал – Вест Хэм – 0:1
  • 22.02. 17:00. Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1
  • 22.02. 17:00. Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4
  • 22.02. 17:00. Саутгемптон – Брайтон – 0:4
  • 22.02. 17:00. Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2
  • 22.02. 19:30. Астон Вилла – Челси – 2:1
  • 23.02. 16:00. Ньюкасл – Ноттингем Форест
  • 23.02. 18:30. Манчестер Сити – Ливерпуль

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 26 18 7 1 62 - 26 61
2 Арсенал 26 15 8 3 51 - 23 53
3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41 - 29 47
4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52 - 35 44
5 Борнмут 26 12 7 7 44 - 30 43
6 Челси 26 12 7 7 48 - 36 43
7 Астон Вилла 27 11 9 7 39 - 41 42
8 Ньюкасл 25 12 5 8 42 - 33 41
9 Брайтон 26 10 10 6 42 - 38 40
10 Фулхэм 26 10 9 7 38 - 35 39
11 Брентфорд 26 11 4 11 47 - 42 37
12 Тоттенхэм 26 10 3 13 53 - 38 33
13 Кристал Пэлас 26 8 9 9 31 - 32 33
14 Эвертон 26 7 10 9 29 - 33 31
15 Манчестер Юнайтед 26 8 6 12 30 - 37 30
16 Вест Хэм 26 8 6 12 30 - 47 30
17 Вулверхэмптон 26 6 4 16 36 - 54 22
18 Ипсвич Таун 26 3 8 15 24 - 54 17
19 Лестер 26 4 5 17 25 - 59 17
20 Саутгемптон 26 2 3 21 19 - 61 9
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Боуэн стал вторым игроком в истории Вест Хэма, забившим 50 голов в АПЛ
Арсенал – рекордсмен среди клубов АПЛ по красным карточкам в этом сезоне
Борнмут – Вулверхэмптон – 0:1. Дивное удаление Забарного. Видео гола, обзор
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Футбол | 22 февраля 2025, 17:49 76
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ

Илью удалили на старте встречи

Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Футбол | 22 февраля 2025, 18:15 14
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0

Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна

Большое шоу бокса в Эр-Рияде. Все результаты поединков (обновляется)
Бокс | 22.02.2025, 22:27
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. Все результаты поединков (обновляется)
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. Все результаты поединков (обновляется)
Кто оформил дубль? Аль-Иттихад с красивым голом Бензема разбил Аль-Хиляль
Футбол | 22.02.2025, 22:56
Кто оформил дубль? Аль-Иттихад с красивым голом Бензема разбил Аль-Хиляль
Кто оформил дубль? Аль-Иттихад с красивым голом Бензема разбил Аль-Хиляль
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бокс | 22.02.2025, 02:45
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
WalterBlack
Інтриги не буде, Ліверпуль візьме чемпіонство. "Арсенал - це як Нетфлікс, завжди чекаєш на наступний сезон"))
Ответить
0
Victor673256ua
Трійка на виліт все ясніше вимальовується. Поки виглядає так, що Вулверхемптон врятується
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 26
Футбол
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 3
Бокс
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
21.02.2025, 16:56
Бокс
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем