ВИДЕО. Звезда Барселоны показал видео со скромной квартиры. Удивил

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал поделился любопытным видео на своей странице в Instagram.

Ламин репостнул сторис своего друга детства Мохамеделя Абдэ.

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На видео звезда мирового футбола находится в скромной квартире и ест обычную вермишель с курицей.

«Протеин», – говорит Ямал. «Как в ресторане», – а это уже слова, вероятнее всего, отца Мохамеделя.

Как видите, Ламин Ямал в быту довольно простой парень и ценит дружбу, прежде всего.