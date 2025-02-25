Другие новости25 февраля 2025, 02:26 |
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ВИДЕО. Звезда Барселоны показал видео со скромной квартиры. Удивил
Простак Ламин Ямал...
25 февраля 2025, 02:26 |
243
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал поделился любопытным видео на своей странице в Instagram.
Ламин репостнул сторис своего друга детства Мохамеделя Абдэ.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На видео звезда мирового футбола находится в скромной квартире и ест обычную вермишель с курицей.
«Протеин», – говорит Ямал. «Как в ресторане», – а это уже слова, вероятнее всего, отца Мохамеделя.
Как видите, Ламин Ямал в быту довольно простой парень и ценит дружбу, прежде всего.
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