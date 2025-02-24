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  4. Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Испания
24 февраля 2025, 23:28 |
1696
6

Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение

Голкипер начал изучать варианты для ухода из Мадрида

24 февраля 2025, 23:28 |
1696
6
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, украинец начал изучать вопрос об уходе из «Реала» летом. Лунин будет рассматривать предложения, ведь хочет перейти в клуб, где будет иметь много игровой практики. Украинский вратарь дал понять руководству «Реала», если ситуация вокруг его игровых минут за «бланкос» не изменится, то летом он будет искать новый вызов.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 6
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Saar
🤣🤣🤣🤣
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+1
uausa
А влітку поставить новий ультиматум. Якщо нічого не зміниться з ігровими хвилинами но взимку буде шукати варіанти. 
І так вже4 роки  кожного трансферного вікна. 
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0
Boodya
Це вже остаточний ультиматум і рішення, чи будуть ще новини?😂
Ответить
0
WalterBlack
Найкраще рішення яке Андрій міг прийняти, в Реал такими темпами йому ще не скоро світить місце у стартовому складі, а рівень гри у нього доволі високий, багатьом клубам Європи буде потрібний такий голкіпер
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-1
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