Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, украинец начал изучать вопрос об уходе из «Реала» летом. Лунин будет рассматривать предложения, ведь хочет перейти в клуб, где будет иметь много игровой практики. Украинский вратарь дал понять руководству «Реала», если ситуация вокруг его игровых минут за «бланкос» не изменится, то летом он будет искать новый вызов.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.