Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Президент киевского «Динамо» высказался о ситуации Константина Вивчаренко
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о ситуации защитника столичного клуба Константина Вивчаренко:
«У меня нет с ребятами никаких проблем. Все разговаривали на тему, что Вивчаренко уйдет бесплатно. Мы с ним на сборах сели, я разговаривал с его агентом. Он понимал, что не может футболист, который воспитывался в клубе «Динамо» уйти, потому что он хочет уйти. Так не может быть.
Ребята должны чувствовать эту ответственность перед клубом прежде всего и перед болельщиками, которые за них болеют, и уйти цивилизованно. Клуб должен получить деньги, а футболист должен уйти в чемпионат, который ему нравится. Есть три составляющие: это клуб, который делает предложение, оно должно устраивать футболиста и наш клуб. Все».
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А що в контракті написано? Чи Суркіс вважає футболістів кріпаками?
але треба ще щоб сурок не чекав пропозиції в 20 лямів та не маринував пацика до 27 років.
5-7 дали і віддавати