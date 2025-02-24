Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 13:15 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:42
1169
4

Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»

Президент киевского «Динамо» высказался о ситуации Константина Вивчаренко

24 февраля 2025, 13:15 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:42
1169
4
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о ситуации защитника столичного клуба Константина Вивчаренко:

«У меня нет с ребятами никаких проблем. Все разговаривали на тему, что Вивчаренко уйдет бесплатно. Мы с ним на сборах сели, я разговаривал с его агентом. Он понимал, что не может футболист, который воспитывался в клубе «Динамо» уйти, потому что он хочет уйти. Так не может быть.

Ребята должны чувствовать эту ответственность перед клубом прежде всего и перед болельщиками, которые за них болеют, и уйти цивилизованно. Клуб должен получить деньги, а футболист должен уйти в чемпионат, который ему нравится. Есть три составляющие: это клуб, который делает предложение, оно должно устраивать футболиста и наш клуб. Все».

По теме:
ЛНЗ хочет подписать игрока из английского чемпионата. Он не украинец
Шовковский побил рекорд Шарана
Ярмоленко вошел в топ-3 гвардейцев Динамо в УПЛ
Игорь Суркис Константин Вивчаренко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Ла Лиги: «Реал – это клуб-плакса. Футбол Переса обманывает людей»
Футбол | 24 февраля 2025, 12:38 0
Президент Ла Лиги: «Реал – это клуб-плакса. Футбол Переса обманывает людей»
Президент Ла Лиги: «Реал – это клуб-плакса. Футбол Переса обманывает людей»

Хавьер Тебас жестко высказался о «галактикос»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
Футбол | 24 февраля 2025, 09:22 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Норвежский пьедестал в масс-старте. Пидручный провалил стрельбу и стал 30-м
Биатлон | 23.02.2025, 17:49
Норвежский пьедестал в масс-старте. Пидручный провалил стрельбу и стал 30-м
Норвежский пьедестал в масс-старте. Пидручный провалил стрельбу и стал 30-м
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Бокс | 24.02.2025, 07:47
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Шахтер – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.02.2025, 11:02
Шахтер – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
"Не може футболіст, який виховувався в клубі «Динамо» піти, тому що він хоче піти". 
А що в контракті написано? Чи Суркіс вважає футболістів кріпаками? 
Ответить
-1
Alexander Киев
Чергова клітка. Тому і ніхто адекватний у те болото не йде, навіть за великі бабки. Чергове шобло-йобло Дирнами
Ответить
-1
Diesel
на все вірно сказав
але треба ще щоб сурок не чекав пропозиції в 20 лямів та не маринував пацика до 27 років.
5-7 дали і віддавати
Ответить
-3
zelc006
Щюри вистрибують!
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
22.02.2025, 21:40 5
Бокс
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем