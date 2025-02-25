Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Молодые лидеры испанского гранда хотят видеть в команде нового страйкера
Испанский полузащитник Педри и испанский вингер Ламин Ямал хотят видеть в «Барселоне» нового нападающего, сообщает El Nacional.
По информации источника, молодые лидеры каталонского гранда требуют трансфер более мобильного форварда, который будет помогать команде в розыгрыше мяча и спускаться глубже при построении атаки.
Руководство «сине-гранатовых» рассматривает двух кандидатов: сербский страйкер «Ювентуса» Душан Влахович и шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Это может стать серьезным ударом по амбициям Роберта Левандовски в клубе.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова купить форварда «Ювентуса».
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