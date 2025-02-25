Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски

Испанский полузащитник Педри и испанский вингер Ламин Ямал хотят видеть в «Барселоне» нового нападающего, сообщает El Nacional.

По информации источника, молодые лидеры каталонского гранда требуют трансфер более мобильного форварда, который будет помогать команде в розыгрыше мяча и спускаться глубже при построении атаки.

Руководство «сине-гранатовых» рассматривает двух кандидатов: сербский страйкер «Ювентуса» Душан Влахович и шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Это может стать серьезным ударом по амбициям Роберта Левандовски в клубе.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова купить форварда «Ювентуса».