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  4. Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Испания
25 февраля 2025, 01:52 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:58
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Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски

Молодые лидеры испанского гранда хотят видеть в команде нового страйкера

25 февраля 2025, 01:52 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:58
200
0
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Педри

Испанский полузащитник Педри и испанский вингер Ламин Ямал хотят видеть в «Барселоне» нового нападающего, сообщает El Nacional.

По информации источника, молодые лидеры каталонского гранда требуют трансфер более мобильного форварда, который будет помогать команде в розыгрыше мяча и спускаться глубже при построении атаки.

Руководство «сине-гранатовых» рассматривает двух кандидатов: сербский страйкер «Ювентуса» Душан Влахович и шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Это может стать серьезным ударом по амбициям Роберта Левандовски в клубе.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова купить форварда «Ювентуса».

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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