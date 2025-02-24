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  4. Пользуются скидкой. Барселона готова купить форварда Ювентуса
Испания
24 февраля 2025, 21:14 |
396
0

Пользуются скидкой. Барселона готова купить форварда Ювентуса

Каталонцам интересен Душан Влахович

24 февраля 2025, 21:14 |
396
0
Пользуются скидкой. Барселона готова купить форварда Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Каталонская «Барселона» может в ближайшее время подписать форварда итальянского «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает издание El Nacional.

Как собщается, «блауграна» хочет воспользоваться тем, что «старая синьора» снизила цену на Влаховича до 30 миллионов евро. Сейчас каталонцы готовят конкретное предложение по трансферу 25-летнего сербского форварда.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» в общей сложности во всех турнирах сыграл 30 матчей, в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Барселону» может также покинуть вратарь Иньяки Пенья, у которого испортились отношения с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

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трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Барселона Ювентус Душан Влахович
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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