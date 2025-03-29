Ева Лис показала пример. Четыре прорыва 2025 года в топ-100 рейтинга WTA

С начала 2025 года четыре теннисистки впервые в своей карьере пробились в топ-100 рейтинга WTA. И первой это сделала спортсменка, которая родилась в Киеве, а сейчас представляет Германию – Ева Лис.

23-летняя Ева Лис (WTA 76) ворвалась в топ-100 27 января после выступления на Открытом чемпионате Австралии. Вначале Ева проиграла решающий матч квалификации австралийского мейджора. Но затем попала в основную сетку как лаки-лузер после того, как от участия отказалась Анна Калинская. Далее представительница Германии добралась до 1/8 финала, где проиграла второй ракетке мира Иге Свентек. Так теннисистка украинского происхождения стала первым лаки-лузером с 1988 года, которому удалось выйти в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

24-летняя Эмилиана Аранго (WTA 79) стала шестой в истории колумбийкой, попавшей в Топ-100. Эмилиана совершила 11-матчевую победную серию, которая началась на турнире WTA 125 в Канкуне (Мексика) и прервалась в финале WTA 500 в мексиканской Мериде. Остановить беспроигрышный рывок колумбийской теннисистки удалось лишь американке Эмме Наварро. 3 марта сразу после окончания хардового турнира в Мериде Аранго попала в топ-100.

18-летняя Майя Джойнт (WTA 80) также вошла в топ-100 3 марта. Это произошло после выхода австралийки в свой первый четвертьфинал WTA 500 в Мериде. Джойнт поднялась с 773 на 119 место рейтинга в 2024 году, а 2025 год начала с выхода в свой первый полуфинал WTA 250 в Хобарте (Австралия).

20-летняя Анка Тодони (WTA 100) попала в топ-100 17 марта. Накануне в 2024 году румынка выиграла свои первые два титула WTA 125 в Бари (Италия) и Санта-Крус (Боливия). Она также квалифицировалась на своих первых двух мейджорах: Уимблдоне 2024 года и Открытом чемпионате Австралии 2025 года. Недавно 23 марта Тодони победила на WTA 125 в Анталье (Турция).