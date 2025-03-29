Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Кристиан Себальос считался ещё большим талантом, чем Лионель Месси
Бывший талантливый футболист «Барселоны» Кристиан Себальос, которого называли «лучшим футболистом, чем Месси», не сумел реализовать свой огромный потенциал.
Лионель выиграл множество титулов и восемь «Золотых мячей», а также чемпионат мира с Аргентиной.
Однако Кристиан Себальос, который тоже играл в «Барсе», не достиг таких высот.
Себальос присоединился к академии в 11 лет и в 14 лет стал звездой YouTube после видео с Роналдиньо. Он произвел наибольшее впечатление среди других юных футболистов, выполняя сложные трюки.
Игрок, которого считали более талантливым, чем Месси, из-за постоянных травм не смог закрепиться в «Барселоне». В 2011 году он перешел в «Тоттенхэм», где показал хорошие результаты в резервной команде, но не попал в основной состав.
После аренды в «Аруку», Себальос продолжил карьеру в других клубах: «Чарльтон Атлетик», «Сент-Трюйден», «Аль-Вакра», «Катар SC» и «Сабах» из Азербайджана.
Сейчас 32-летний футболист находится без клуба.
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