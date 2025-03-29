Бывший талантливый футболист «Барселоны» Кристиан Себальос, которого называли «лучшим футболистом, чем Месси», не сумел реализовать свой огромный потенциал.

Лионель выиграл множество титулов и восемь «Золотых мячей», а также чемпионат мира с Аргентиной.

Однако Кристиан Себальос, который тоже играл в «Барсе», не достиг таких высот.

Себальос присоединился к академии в 11 лет и в 14 лет стал звездой YouTube после видео с Роналдиньо. Он произвел наибольшее впечатление среди других юных футболистов, выполняя сложные трюки.

Игрок, которого считали более талантливым, чем Месси, из-за постоянных травм не смог закрепиться в «Барселоне». В 2011 году он перешел в «Тоттенхэм», где показал хорошие результаты в резервной команде, но не попал в основной состав.

После аренды в «Аруку», Себальос продолжил карьеру в других клубах: «Чарльтон Атлетик», «Сент-Трюйден», «Аль-Вакра», «Катар SC» и «Сабах» из Азербайджана.

Сейчас 32-летний футболист находится без клуба.