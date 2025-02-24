Флик вычеркнул игрока Барселоны из своих планов. Причина может удивить
Иньяки Пенья, скорее всего, покинет каталонский клуб
Испанский вратарь Иньяки Пенья может покинуть каталонскую «Барселону», сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, причина заключается в том, что на 25-летнего футболиста совершенно не рассчитывает главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.
Отмечается, что отношения игрока и коуча были полностью испорчены после того, как Иньяки опоздал на тренировку.
В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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