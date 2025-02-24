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  4. Флик вычеркнул игрока Барселоны из своих планов. Причина может удивить
Испания
24 февраля 2025, 15:34 |
1925
1

Флик вычеркнул игрока Барселоны из своих планов. Причина может удивить

Иньяки Пенья, скорее всего, покинет каталонский клуб

24 февраля 2025, 15:34 |
1925
1
Флик вычеркнул игрока Барселоны из своих планов. Причина может удивить
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Испанский вратарь Иньяки Пенья может покинуть каталонскую «Барселону», сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, причина заключается в том, что на 25-летнего футболиста совершенно не рассчитывает главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.

Отмечается, что отношения игрока и коуча были полностью испорчены после того, как Иньяки опоздал на тренировку.

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Иньяки Пенья Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Mark4854590
Якщо тренер не розраховує, то треба міняти клуб. На такого голкіпера знайдеться чимало претендентів
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