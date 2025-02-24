Флик вычеркнул игрока Барселоны из своих планов. Причина может удивить

Испанский вратарь Иньяки Пенья может покинуть каталонскую «Барселону», сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, причина заключается в том, что на 25-летнего футболиста совершенно не рассчитывает главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.

Отмечается, что отношения игрока и коуча были полностью испорчены после того, как Иньяки опоздал на тренировку.

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.