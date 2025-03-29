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  4. АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
Англия
29 марта 2025, 07:35 |
159
1

АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком

Болельщики вспоминают яркие моменты с участием украинца

29 марта 2025, 07:35 |
159
1
АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В англоязычном сегменте социальных сетей набирает популярности тренд, в котором болельщики публикуют видео с яркими моментами любимых футболистов.

На этот раз фанаты решили вспомнить яркие эпизоды с участием вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Видео, опубликованное одним из пользователей, набрало почти 300 тысяч просмотров.

Фанаты признаются, что скучают по украинскому футболисту и ждут его возвращение в состав команды. На данный момент игрок отстранен от матчей из-за обвинений в употреблении допинга.

«Мы все знаем, что купили игрока с невероятным потенциалом, желанием добиться успеха и сильными навыками. Моя злость на ситуацию с футбольной точки зрения заключается в том, что у нас не было опытных игроков в составе, чтобы помочь ему подняться на два уровня в долгосрочной перспективе», – написал один из фанатов.

В текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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