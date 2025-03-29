АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
Болельщики вспоминают яркие моменты с участием украинца
В англоязычном сегменте социальных сетей набирает популярности тренд, в котором болельщики публикуют видео с яркими моментами любимых футболистов.
На этот раз фанаты решили вспомнить яркие эпизоды с участием вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Видео, опубликованное одним из пользователей, набрало почти 300 тысяч просмотров.
Фанаты признаются, что скучают по украинскому футболисту и ждут его возвращение в состав команды. На данный момент игрок отстранен от матчей из-за обвинений в употреблении допинга.
«Мы все знаем, что купили игрока с невероятным потенциалом, желанием добиться успеха и сильными навыками. Моя злость на ситуацию с футбольной точки зрения заключается в том, что у нас не было опытных игроков в составе, чтобы помочь ему подняться на два уровня в долгосрочной перспективе», – написал один из фанатов.
В текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
Miss my darg pic.twitter.com/T8AkDismcq https://t.co/N8Q1wvDV2j— Dray🍄 (@CFCDray) March 27, 2025
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