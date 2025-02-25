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Сборная УКРАИНЫ
25 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 00:47
30
0

Украина (ж) – Хорватия (ж). Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка женской Лиги наций

25 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 00:47
30
0
Украина (ж) – Хорватия (ж). Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 25 февраля, состоится поединок группы В4 женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Хорватии. Матч пройдет в Эльбасане (Албания) на стадионе «Эльбасан-Арена», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины стартовала в Лиге наций с гостевой победы над командой Албании со счетом 2:1. В составе «сине-желтых» голами отметились Овдийчук и Козлова, на что албанки ответили результативным ударом в компенсированное время. Сборная Хорватии в первом матче на своем поле проиграла Чехии со счетом 0:4. В предыдущем розыгрыше Лиги наций хорватки играли в стыковых матчах за право перейти в Лигу А, но уступили Норвегии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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