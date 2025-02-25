Во вторник, 25 февраля, состоится поединок группы В4 женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Хорватии. Матч пройдет в Эльбасане (Албания) на стадионе «Эльбасан-Арена», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины стартовала в Лиге наций с гостевой победы над командой Албании со счетом 2:1. В составе «сине-желтых» голами отметились Овдийчук и Козлова, на что албанки ответили результативным ударом в компенсированное время. Сборная Хорватии в первом матче на своем поле проиграла Чехии со счетом 0:4. В предыдущем розыгрыше Лиги наций хорватки играли в стыковых матчах за право перейти в Лигу А, но уступили Норвегии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.