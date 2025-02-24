Спасение в концовке. Севилья и Мальорка сыграли вничью

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 26-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Мальоркой».

Встречу принимал Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Гарсии Пимьенты половину матча лидировала в счете благодаря голу в исполнении Кике Саласа, который был забит в компенсированное время к первому тайму, но на 1 компенсированной ко второму тайму минуте Вальент сравнял счет.

После этого матча «Мальорка» с 35 очками расположилась на 8-й позиции, «Севилья» с 32 баллами стала 11-й.

Ла Лига. 26-й тур

Севилья – Мальорка – 1:1

Голы: Салас, 45+2, – Вальент, 90+1

Фото матча: