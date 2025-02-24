Спасение в концовке. Севилья и Мальорка сыграли вничью
Команды заработали по 1 очку
В понедельник, 24 февраля, проходил матч 26-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Мальоркой».
Встречу принимал Рамон Санчес Писхуан в Севилье.
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Команда Гарсии Пимьенты половину матча лидировала в счете благодаря голу в исполнении Кике Саласа, который был забит в компенсированное время к первому тайму, но на 1 компенсированной ко второму тайму минуте Вальент сравнял счет.
После этого матча «Мальорка» с 35 очками расположилась на 8-й позиции, «Севилья» с 32 баллами стала 11-й.
Ла Лига. 26-й тур
Севилья – Мальорка – 1:1
Голы: Салас, 45+2, – Вальент, 90+1
Фото матча:
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