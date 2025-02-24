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Чемпионат Испании
Севилья
24.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
Мальорка
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Испания
24 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:58
31
0

Спасение в концовке. Севилья и Мальорка сыграли вничью

Команды заработали по 1 очку

24 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 23:58
31
0
Спасение в концовке. Севилья и Мальорка сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 26-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Мальоркой».

Встречу принимал Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Гарсии Пимьенты половину матча лидировала в счете благодаря голу в исполнении Кике Саласа, который был забит в компенсированное время к первому тайму, но на 1 компенсированной ко второму тайму минуте Вальент сравнял счет.

После этого матча «Мальорка» с 35 очками расположилась на 8-й позиции, «Севилья» с 32 баллами стала 11-й.

Ла Лига. 26-й тур

Севилья – Мальорка – 1:1

Голы: Салас, 45+2, – Вальент, 90+1

Фото матча:

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Севилья Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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