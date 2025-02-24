24 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда достаточно долгое время занимала четвертое место в Примере. И даже утратив там позиции в позапрошлом сезоне, компенсировали неудачу очередной победой в Лиге Европы. Но в 2023/2024 не получилось нигде. В Лиге чемпионов опытные испанцы закончили последними в своей группе, не выйдя никуда в плей-офф. При этом в национальном первенстве закончили с 41 очком на четырнадцатой позиции.

Чтобы вернуть позиции, позвали Пимьенту, правда, возможности Хавьера Гарсии были ограничены хроническими уже финансовыми проблемами проекта. Не удивительно, что особенного прогресса нет, и поражений до сих пор больше, чем побед, ну и в кубке проиграли 1:4 Альмерии из Сегунды. После 4-х туров без поражений был разгром от Барселоны. Вальядолид хотя бы победили - и сразу 4:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Мальорка

Клуб предыдущие годы играл под руководством Агирре. Хавьер начинал с того, что спас от, казалось бы, вылета назад в Сегунду, а потом поднял подопечных в середину таблицы. Да, прошлой весной команда откатилась на 15-ю позицию (взяли на одно очко меньше, чем Севилья - 40), но тогда львиная часть сил и внимания отбирал кубок. В нем дошли до финала, но уже там уступили Атлетику. Летом мексиканец уехал на родину, но его заменил Аррасате, перебравшись из Осасуны.

Он на курортном острове неплохо начинал, отобрав очки у Реала в дебютном матче. Но после короткой зимней паузы, в 2025-м году, был спад, что затянулся. По 0:3 проиграли в кубке, причем скромной Понтеведре, и Реалу в Суперкубке, после чего трижды кряду уступили соперникам и в Примере, только с Осануной в феврале дома закончив 1:1. Но Лас-Пальмас в прошлом туре обыграли уверенно, 3:1.

Статистика личных встреч

В конце 2023-го года Мальорка выиграла, впервые за семь матчей. Но потом была домашняя победа Севильи в апреле и нулевая ничья в августе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев. Но у гостей тоже неплохая форма, так что лучше остановимся на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,89).